Salman Khan ramène son avatar bhaijaan bourré d’action, dit “apportez-le” – Regardez

Mercredi, les créateurs de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan ont publié le teaser tant attendu du film mettant en vedette Salman Khan et Pooja Hegde. Le teaser a d’abord été diffusé dans les salles avec Pathaan, la vedette de Shah Rukh Khan, avant sa mise en ligne.





Salman Khan lui-même a partagé la bande-annonce avec la légende, “Sahi ka hoga sahi, galat ka hoga galat, #KisiKaBhaiKisiKiJaanTeaser maintenant…” Dans le teaser, on peut l’entendre dire, “Allez-y..” Les internautes ont réagi à la bande-annonce , l’un d’eux a écrit : “Le teaser a l’air génial et tellement excité et heureux de voir Shehnaaz faire ses débuts à Bollywood.” Le second a dit : “Le teaser a l’air génial et tellement excité et heureux de voir Shehnaaz faire ses débuts à Bollywood.” La troisième personne a commenté: “Un teaser époustouflant excité pour les débuts de shehnaaz bollywood.”

Pour les non-initiés, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan réalisé par Farhad Samji, devait initialement sortir le 30 décembre 2022, mais Salman Khan a décidé de reporter le film au 21 avril à l’occasion de l’Aïd 2023 comme son thriller d’espionnage Tiger 3, initialement prévue pour l’Aïd, a été repoussée à Diwali 2023.

L’artiste serait le remake officiel du blockbuster tamoul de 2014 Veeram, titré par Ajith Kumar. Farhad avait initialement présenté le remake de Veeram à Akshay Kumar dans le rôle de Bachchhan Paandey, mais a ensuite changé le scénario de Bachchhan Paandey pour le remake d’un autre film tamoul de 2014 Jigarthanda avec Bobby Simha et Siddharth.