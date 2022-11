Salman Khan qualifie Shalin Bhanot de “sanglant irritant”, l’instruit sur la demande de poulet

Salman Khan affrontera Shalin Bhanot sur sa demande de poulet dans le prochain Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar. Le concurrent apparaît fréquemment dans des épisodes suppliant Bigg Boss d’envoyer du poulet dans la maison. On peut entendre Salman faire référence à la même chose dans une récente promo et noter que ce n’est “pas drôle, c’est vachement irritant”.

De plus, on peut l’entendre déclarer: “Shalin apka poulet poulet poulet itna ho gaya hai, tâche shuru hone se phle, raat ko sone se phle.”

“Bigg Boss,” dit-il, “ye sab bhej kyu rahe ho yaar mai to bolta hun ye bhi band kardo.”





On peut voir Shalin demander à plusieurs reprises à BB de lui fournir du poulet dans une autre promo publiée par Colors. Il est appelé au confessionnal, où Bigg Boss le confronte en lui disant: “Baar baar alag se chicken nahi aayega”. Shalin s’emporte et interroge BB, mais ce dernier met fin à la dispute en disant “Ho gaya”.

Il y a quelques jours, Shalin disait : « Bigg Boss, aap confirmez karenge ki aap chicken bhej rahe hain ki nahi ? Chicken toh chahiye hi hoga (Bigg Boss, allez-vous confirmer si vous envoyez mon poulet ? J’en aurais besoin. )”

À quoi Bigg Boss a dit: “Shalin jab aap ko is ghar mein ek hi cheez se lena dena hai jo hai aapka 150 gram chicken. Aap ke saamne rakha hai. Toh ab aap yeh chicken lekar jaa sakte hai aur apni agissant ki audition band kar sakte hai (puisqu’une seule chose compte pour vous dans cette maison qui est vos 150 grammes de poulet. Il est gardé devant vous, vous pouvez le prendre et pouvez arrêter avec votre audition pour jouer).”

Lisez aussi: Bigg Boss 16: Shalin Bhanot-Gautam Vig entre dans un crachat verbal après que ce dernier a éliminé Tina Datta de la tâche de capitaine

Pour les non-initiés, du programme hébergé par Salman Khan, Sreejita De et Manya Singh ont été éliminés.