Salman Khan qualifie Gautam Vig de “non original”, MC Stan dit que Shalin Bhanot est “faux”

Bigg Boss 16 Shukravar ka Vaar Jour 6: La superstar et animatrice Salman Khan surprend ses colocataires en réalisant l’épisode spécial de Shukravar ka Vaar depuis l’intérieur de la maison. Contrairement à Khan’s Me TV, Salman affronte les candidats face à face. Salman entre dans la maison avec un grand bang, et son entrée frappante surprend les concurrents.

Plus tard, Salman et d’autres colocataires s’assoient ensemble dans une rangée, comme à une table à manger, avec Khan au centre, et l’hôte commence à confronter les candidats à la réalité. Salman conseille ouvertement à tout le monde de “Soyez original”. Il a en outre ajouté: “Ek aisa aur concurrent hai jo copie lag raha hai … Gautam (Vig).” Plus tard, Salman essaie d’obtenir des aveux francs, alors il demande à MC Stan de nommer la “fausse” personne dans la maison. Stan nomme Shalin Bhanot et dit “aisa lag raha hai agissant kar raha hai”. Shalin le coupe instantanément entre les deux et dit: “Script chaiye mujhe, réalisateur chaiye … agissant nahi kar raha hu”, Salman est surpris pendant un moment par la réaction de Bhanot.

Plus tard, Salman exauce le souhait d’Abdu Rozik et lui offre ses haltères. Abdu est heureux après avoir reçu les poids et commence à montrer sa force. Salman joue également le jeu et dit à Abdu qu’il essaie d’impressionner les filles avec son corps.

Parlant de l’élimination, Gautam Vig, MC Stan, Sajid Khan, Shiv Thakre et Archana Pradhan sont nominés pour l’expulsion. Hier soir, Gori Nagori a gagné la sécurité de l’élimination après avoir prouvé sa valeur. Bigg Boss a mis Gori au défi d’impressionner les autres candidats nominés grâce à sa danse. Cependant, Shalin a essayé de manipuler le jeu en influençant les autres pour sauver Gautam, mais au moment de la performance de Gori, tous les autres candidats nominés, y compris Gautam, ont été impressionnés, et ils l’ont tous rejoint sur scène. C’est ainsi que Gori a remporté la tâche et elle s’est protégée de l’expulsion.