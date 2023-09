Salman Khan laisse tomber une adorable photo avec sa nièce Alizeh Agnihotri et partage un conseil pour elle dans le style Chulbul Pandey.

Salman Khan a toujours été une maman passionnée. L’acteur partage un grand lien avec les enfants de ses sœurs Arpita Khan et Alvira Agnihotri. Récemment, l’acteur a utilisé ses réseaux sociaux et a partagé une photo inédite avec sa nièce Alizeh Agnihoti et lui a donné des conseils à la manière de Chulbul Pandey.

Samedi, Salman Khan a utilisé son Instagram et a partagé une jolie photo de retour tenant Alizeh Agnihotri dans ses mains et souriant tout en la regardant. L’acteur a écrit une note sincère avec la photo qui a laissé ses fans impressionnés.





Salman Khan a écrit : « Mamu par ek ehsaan karo, jo bhi karna dil aur mehnat se karna ! Toujours yaad rakho, Life mein, va tout droit et tourne à droite. Ne rivalisez qu’avec vous-même. Fit perfectionner ke chakkar mein même mat ho jaana, aur alag perfectionner ke chakkar mein sabse alag mat ho jaana. Et moossssssst surtout, ek baar jo tumne engagement kardi toh phir mamu ki bhi nahi sunnnaa !! (sic).»

Après que Salman Khan ait partagé l’adorable photo accompagnée du doux message, les internautes ont inondé la section des commentaires de l’acteur. L’un des commentaires disait : « Surcharge de gentillesse ». Un autre a écrit : « il serait un bon père ». Une autre personne a commenté : « la version plus jeune de bhai était (emoji de feu). » Un autre a écrit : « le vieux c’est de l’or ».

La nièce de Salman Khan, Alizeh Agnihotri, fera ses débuts à Bollywood avec le prochain film du réalisateur primé national Soumendra Padhi. Le film s’est bien déroulé en 2022 et les producteurs prévoient de sortir le film fin 2023 ou au début de l’année prochaine.

Pendant ce temps, Salman Khan attend actuellement la sortie de son prochain film Tiger 3. Le film met en vedette Katrina Kaif et Emraan Hashmi, entre autres, dans des rôles clés et devrait sortir en salles à Diwali. Shah Rukh Khan fera également une apparition spéciale dans le film réalisé par Maneesh Sharma. Shah Rukh et Salman auraient une séquence pleine d’action dans le thriller d’espionnage.