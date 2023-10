Salman Khan présente sa nièce Alizeh Agnihotri comme égérie de sa dernière collection de mode

Alizeh Agnihotri, la talentueuse nièce de Salman Khan, a captivé le monde de la mode avec ses débuts époustouflants en tant que mannequin dans la dernière collection de Salman. Avec sa grâce et son charme, Alizeh vole la vedette et fait des vagues dans l’industrie. Son style impeccable et sa confiance sur le podium ont laissé tout le monde impressionné. Cette collaboration entre Salman Khan et Alizeh Agnihotri témoigne de leurs prouesses créatives et du lien qu’ils partagent. Préparez-vous à être fasciné par cet incroyable voyage de mode.