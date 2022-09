Salman Khan présente Abdu Rozik comme premier concurrent CONFIRMÉ

Mardi, les fabricants de Bigg Boss ont annoncé Abdu Rozik en tant que premier concurrent confirmé de la saison 6 de l’émission controversée de Salman Khan. Dans la vidéo partagée par la page officielle de Colors TV, on peut entendre Abdu Rozik, qui se faisait appeler Chota Bhaijaan, avoir une conversation amusante avec l’animateur Salman Khan au événement promotionnel du salon.



Après que Salman Khan ait présenté Abdu Rozik, il est entré en bouche l’un des dialogues préférés du biggie de Bollywood du film Dabangg – “Swaagat nahi karoge humara” ! Avec un large sourire sur son visage, Abdu Rozik a ensuite exprimé son enthousiasme et a dit : “J’adore aller à la maison Bigg Boss… excité, bahut excité !”











Il a poursuivi: “Je vous aime, tout le monde, s’il vous plaît, soutenez-moi en tant que (je suis) Chota Bhaijaan, s’il vous plaît, soutenez-moi, s’il vous plaît, votez pour moi! S’il vous plaît, ne vous battez pas avec moi … Je vous aime”, peu de temps après, Salman a donné un avertissement selon lequel Abdu n’est pas un enfant et qu’il a plus de 18 ans et qu’il est tout à fait éligible pour entrer dans la maison Bigg Boss.

Abdu Rozik est un chanteur tadjik qui est devenu célèbre en raison de sa taille – il est le plus petit chanteur du monde. Il chante des chansons de rap tadjik et sera bientôt vu dans le prochain film de Salman Khan, Kisi Ka Bhai, Kisi Ki Jaan. En parlant de Bigg Boss 16, un détail passionnant qui est ressorti est que Weekend Ka Vaar n’arrivera pas réellement le week-end ! Eh bien, Salman Khan, était à un événement promotionnel spécial à Mumbai où il a révélé la même chose.



En s’adressant à Bigg Boss, Salman a révélé que cette année, le Weekend Ka Vaar aura lieu chaque semaine le vendredi et le samedi au lieu des habituels samedi et dimanche. Bigg Boss 16 devrait être diffusé le 1er octobre 2022 sur Colors TV. (Avec les entrées de l’ANI)