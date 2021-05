Il ne reste que quelques heures pour la sortie du film tant attendu de Salman Khan ‘Radhe: Votre Bhai le plus recherché. Le film réalisé par Prabhu Deva sortira dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers à l’occasion de l’Aïd. Le film sera disponible sur ZEE5 avec le service de paiement à la carte de ZEE ZEEPlex sur la plate-forme Zee5 OTT et tous les principaux opérateurs DTH.

Maintenant, avant sa sortie et sa diffusion sur les plateformes OTT, Salman s’est rendu sur ses pages de médias sociaux et a partagé une vidéo exhortant les gens à ne pas se livrer au piratage. La superstar commence par mentionner le nombre de personnes qui ont déployé beaucoup d’efforts pour faire un film, c’est donc très bouleversant lorsque certaines personnes se lancent dans le piratage pour profiter de ce film. Salman est connu pour respecter les engagements qu’il prend et il tient son dernier engagement de libération ‘Radhe ‘ sur Eid.

Khan a demandé à ses fans de s’engager à profiter du film sur sa plate-forme correcte et de dire non au piratage dans le divertissement cet Eid.

Salman a sous-titré la vidéo en disant: « Pas de piratage dans le divertissement … #Radhe ».

Aux côtés de Salman, Radhe met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés. Le film est présenté par Salman Khan films en association avec ZEE Studios, produit par Salma Khan, Sohail Khan et Reel Life Production Pvt. limité.

Il s’agit de la deuxième sortie cinématographique de Salman et Disha après son court passage dans la version 2019 Bharat réalisé par Ali Abbas Zafar.