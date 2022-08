Salman Khan poursuit la Haute Cour de Bombay contre un voisin pour avoir fait des déclarations “provocatrices” à son sujet

L’acteur de Bollywood, Salman Khan, a interjeté appel devant la Haute Cour de Bombay contre l’ordonnance antérieure de la Cour des sessions qui refusait d’émettre une ordonnance restrictive contre son voisin de la ferme de Panvel, NRI Ketan Kakkar.

Selon le rapport de PTI, dans son plaidoyer devant la Haute Cour, Salman a déclaré que Ketan avait publié plusieurs publications contre lui sur les réseaux sociaux qui étaient de nature diffamatoire. Il a ajouté que les messages de Ketan sont non seulement diffamatoires et désobligeants à son encontre, mais aussi biaisés par la communauté et créent une fracture communautaire. L’affaire sera entendue par un banc de juge unique de Bombay HC, du juge CV Bhadang, le 22 août. Salman, dans sa plainte, a soutenu qu’en fait, les accusés incitent à la violence communautaire et à la haine hindoue-musulmane en rendant déclarations sans fondement et fausses basées sur la religion, qui sont absolument hors de propos et absurdes.

Plus tôt, en mars, le tribunal des sessions avait refusé d’émettre une ordonnance d’injonction contre Ketan dans l’affaire de diffamation déposée par Salman pour ses publications sur les réseaux sociaux. Le verdict du juge de la Cour des sessions AH Laddhad a été prononcé le 23 mars, dont l’ordonnance détaillée est venue plus tard.

Le verdict a noté que Ketan avait versé au dossier des preuves telles que des plaintes et des avis de justification à Salman au sujet des allégations d’empiètements par l’acteur dans sa propriété Panvel, la ferme de 100 acres, dans l’intérêt public en tant que ” dénonciateur “. Notamment, Kakkar a affirmé qu’en 1995 ou vers 1995, lui et sa femme avaient acquis / acheté un certain terrain près de la ferme de Salman, pour construire une maison, un ashram, un temple, etc.

Kakkar a également affirmé que la parcelle de terrain qui lui avait été attribuée aurait été annulée par le département forestier du Maharashtra à la demande et en collusion avec Khan et a également déclaré que l’entrée et la sortie de sa parcelle de terrain avaient été illégalement acquises et bloquées en construisant une porte. Il a également affirmé qu’il avait construit un temple de Ganesh respectueux de l’environnement, l’accès à celui-ci aurait également été bloqué et ledit temple est saisi/usurpé par la famille de Salman.