Salman Khan pose avec Ram Charan et sa femme chez eux, la photo devient virale

La star de Bollywood Salman Khan a récemment rendu visite à la star sud-indienne Ram Charan et à sa femme Upasana Kamineni Konidela chez eux. Dimanche, un aperçu de ces stars a été publié à partir du compte de Rhyme, l’animal de compagnie de Ram.



Sur la photo, Upsana a été vue tenant Rhyme dans ses bras, la photo était sous-titrée comme suit : “Je suis un chiot chanceux. Amour, câlins et câlins – tout pour moi.” Dans l’aperçu, on pouvait voir Ram Charan poser joyeusement pour l’objectif avec les acteurs Pooja Hedge, l’épouse de Ram Charan, Upasana Kamineni Konidela, Salman Khan, Rhyme et Venkatesh Daggubati. Venkatesh pouvait être vu debout à côté de Salman, posant joyeusement pour la caméra, vêtu d’une tenue noire et vert olive.







La diva bollywoodienne et sudiste Pooja Hegde a opté pour un haut beige, un pantalon slim blanc et des chaussures. Alors qu’Upasana a opté pour un haut saumon et une jupe bleue. Et Ram Charan a opté pour une chemise moulante bleu roi et un pantalon slim noir pour le rendez-vous.

Avant cela, plus tôt ce mois-ci, Salman Khan a rencontré les stars Telugu Chiranjeevi et Venkatesh à Hyderabad et une photo de la rencontre du trio est devenue virale sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Le “Bajrangi Bhaijaan” est actuellement occupé à tourner pour son prochain film `Kabhi Eid Kabhi Diwali` à Hyderabad. Le film est dirigé par Farhad Samji et produit par Sajid Nadiadwala.



Le titre de ce film, ‘Kabhi Eid Kabhi Diwali’, a été initialement annoncé par Salman en 2022. à paraître le 30 décembre 2022.