Salman Khan perd son calme face à Shalin Bhanot pour avoir insulté un professionnel de la santé

Bigg Boss 16 jour 14 aperçu: Dans la 16e saison, ce sera la première fois que Salman s’en prendra à un concurrent et enlèvera son manteau pour exprimer sa colère contre le colocataire. Les fans inconditionnels de BB savent que pendant l’épisode, Salman ne retire sa veste que lorsqu’il est frustré ou furieux contre un concurrent. Cette semaine, Khan est en colère contre Shalin. Il décide donc de donner à ce dernier un test de réalité bien nécessaire.

Il y a quelques jours, un professionnel de la santé a été envoyé chercher Shalin après s’être plaint de problèmes de santé. Cependant, l’acteur s’est mal comporté avec le médecin et s’est également moqué de ses diplômes. Bhanot a poursuivi en disant que la personne envoyée pour lui n’était pas un professionnel et qu’il essayait de maîtriser l’expert avec son comportement agressif. Salman se souvient de tout l’incident et enseigne Shalin pour cela. Khan dit: “Aap khud ko dedh (shana) samaj rahe ho. Main aapse puchta hu ki aap kaha tak padhe ho?”

Khan continue de claquer Shalin et enlève son manteau, cela étourdit les colocataires, car ils savent que l’hôte est en colère contre Bhanot. « Pesho ke liye aapke dil mein koi izzat nahi ? » demande Salman. Il dit même à Shalin : “Aap yaha par VIP nahi hai”. Bhanot essaie d’expliquer son côté, mais Salman le rejette et l’avertit en disant: “Shirt utarne par majboor mat karo.”

Vendredi, Salman a donné un autre choc à Shalin et Tina Datta en faisant entrer le père de Sumbul dans la série. Grâce à l’AV, le père de Sumbul a interagi avec les colocataires. Au début, Touqeer Khan a reproché à Shalin de se moquer de la confiance de sa fille. Plus tard, il confronte Tina et déclare qu’elle et Shalin l’ont poignardée dans le dos. Sœur Khan a remercié Shiv Thakare et Archana Pradhan d’avoir soutenu Sumbul et de ne pas avoir joué à des jeux d’esprit sales avec elle.

Enfin, le père de Sumbul rencontre sa fille et lui fait comprendre qu’elle fait partie d’un cercle d’égoïstes. Touqeer a ajouté que les gens de la maison l’utilisaient et qu’elle devait commencer à jouer à son jeu.