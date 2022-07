Salman Khan pense que la collaboration Nord-Sud « s’est arrêtée », rappelle son association avec des talents régionaux

Salman Khan présente fièrement la prochaine action-aventure de la superstar de Kannada, Kiccha Sudeep, Vikrant Rona dans le nord de l’Inde. L’acteur a été aperçu en train de promouvoir le film à gros budget avec Sudeep et Jacqueline Fernandez. Après une performance grésillante, la conférence de presse a eu lieu et Kiccha a été plaisanté sur le débat sur l’industrie du Sud dominant Bollywood et sur le sentiment d’insécurité parmi les industries.

Pour les non-initiés, Kiccha et Ajay Devgn ont eu une dispute sur Twitter sur les langues, et cela a enflammé le débat à un tout autre niveau. Bien que Sudeep ait déclaré qu ‘”il parlera moins”, l’acteur a brisé l’image de l’insécurité et a déclaré que “nous vivons dans une belle atmosphère”. Kiccha a déclaré: “Pourquoi collaborerions-nous en premier lieu? Pourquoi monsieur (Salman Khan) soutiendrait-il notre film? Pourquoi soutiendrait-elle (Jacqueline) notre film avec une apparition spéciale? Si tel est le cas, alors pourquoi l’approcherions-nous ?”

Il a poursuivi : “Monsieur est allé à Hyderabad pour le tournage (du parrain de Chiranjeevi), pourquoi ferait-il cela ? Personne n’est en insécurité, et nous partageons une belle relation de collaboration, d’échange d’idées et d’approbation de films.” Sudeep a en outre ajouté: “Nous avons une belle atmosphère, qui pourrait ne pas être vue par le troisième œil (perspective à la troisième personne). Nous ne devrions pas généraliser les films, chaque industrie se tient sur ses propres mérites.”

Salman Khan a également ajouté son point de vue sur la même chose et a convenu du fait que la pollinisation croisée était toujours là. Cependant, il s’est arrêté ces derniers temps. “Il a toujours été là… pour une raison quelconque, il s’est arrêté. Mais j’ai travaillé avec des gens du Sud tout au long de ma carrière. Que ce soit lui (Sudeep), Prakash Raj ou Prabhudeva. J’ai travaillé avec beaucoup de Réalisateurs et DOP du Sud. Je travaille avec Venky (Venkatesh), son premier film Anari à Bollywood a été un énorme succès. Kamal Haasan monsieur est un autre exemple qui a donné de gros succès.

Salman croyait également que chaque industrie essaie de faire de grands films, mais il n’y a pas de formule fixe, “Donc… nous essayons tous de faire de grands films. Parfois ça marche… parfois ça ne marche pas. Donc, il y a pas de formule fixe pour un film réussi.” Vikrant Rona de Sudeep sortira en salles le 29 juillet.