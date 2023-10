Salman Khan partage une photo avec une fille mystérieuse, taquine une annonce spéciale demain, les fans demandent « bhabhiji révèle ?

Salman Khan partage une photo avec une fille mystérieuse et écrit une légende romantique « Je te soutiendrai toujours. »

Salman Khan attend actuellement la sortie de son film très attendu Tiger 3. L’acteur a récemment surpris ses fans en laissant tomber une photo avec une fille mystérieuse et en taquinant une annonce.

Dimanche, Salman Khan a posté sur son Instagram une photo de sa tête posée sur celle d’une fille et de sa main sur son épaule, souriant. L’acteur a été vu portant une tenue entièrement blanche et la veste de la fille indiquait « 27/12 », qui est la date de naissance de l’acteur. La photo contenait un texte qui disait : « partager un petit morceau de mon cœur demain » et il sous-tirait le message : « Je te soutiendrai toujours. »





Le message de Salman Khan a déclenché des rumeurs selon lesquelles la mystérieuse fille serait sa bien-aimée. Un certain nombre de fans se sont demandé s’il allait parler de sa relation. L’un des commentaires disait : « Bhabhi révèle bhaijaan ? Un autre a demandé : « bhai ne shaadi karli kya ? ». Un autre a écrit : « Qui est-elle ? » Un autre a écrit : « Bhabhi mil gyi ».

Récemment, les créateurs de Tiger 3 ont publié un teaser ou Tiger Ka Message qui a enthousiasmé les fans pour le film. L’acteur a récemment parlé de son film et a déclaré : « Attendez-vous à l’inattendu de la bande-annonce et du film. Et préparez-vous pour un divertissement d’action qui aura un scénario vraiment intense. Pour moi, l’histoire de Tiger 3 est ce qui m’a immédiatement accroché. Je n’arrivais pas à croire ce qu’Adi et l’équipe avaient imaginé ! C’est certainement la mission la plus dangereuse de Tiger et il doit risquer sa vie pour avoir une chance.

Dirigé par Maneesh Sharma, Tiger 3 met également en vedette Katrina Kaif et Emraan Hashmi dans des rôles clés dans le film. Le film est également le troisième volet de la franchise Tiger et sa sortie est prévue pour les fêtes. Le thriller d’espionnage de YRF devrait sortir en salles le 12 novembre.

Non seulement cela, Shah Rukh Khan aura également une apparition pleine d’action dans le film de Salman Khan. Plus tôt, Salman a été vu dans une apparition dans Pathaan, et cela a pris d’assaut les théâtres. Désormais, les fans sont ravis de revoir le duo à l’écran.

