Salman Khan partage un doux souhait d’anniversaire pour Sylvester Stallone | Nouvelles des gens

New Delhi: la mégastar de Bollywood, Salman Khan, a écrit mardi un vœu d’anniversaire sincère pour l’acteur hollywoodien Sylvester Stallone à l’occasion de son 75e anniversaire.

Salman a pris son compte Instagram et a partagé une photo de retour de Sylvester, accompagnée de la légende: « Je vous souhaite une bonne fête @officialslystallone .. bonne santé, amour bonheur et plus de pouvoir pour vous. Continuez à frapper. »

Le message attachant a recueilli des milliers de cœurs en un rien de temps, avec plus de 2 lakh de personnes appréciant le souhait d’anniversaire.

Sylvester est quelqu’un que l’acteur de « Kick » adore depuis longtemps. Plus tôt, en 2015, Salman avait tweeté si ses fans cherchaient à suivre « quelqu’un bahar ka », alors ils devraient suivre Sylvester Stallone, en l’appelant « Aapke Hero ka hero ».

Salman a en outre montré son admiration pour Sylvester Stallone lorsqu’il a tweeté « @TheSlyStallone Isse beheter body, réalisateur, écrivain, insaan koi nahi hai. Je l’ai toujours suivi dans la vie mais de ma faute, pas sur les réseaux sociaux. »

De toute évidence, les tweets de Salman ne sont pas passés inaperçus et Sylvester Stallone a répondu avec le même enthousiasme. Il a écrit : « J’aimerais remercier la superstar indienne super talentueuse SALMAN KHAN pour le compliment qu’il a tweeté ! Nous devrions faire un FILM D’ACTION ensemble. »

Sur le plan du travail, Salman sera ensuite vu dans ‘Kick 2’ aux côtés de Jacqueline Fernandez. Il a également ‘Tiger 3’ avec Katrina Kaif et une apparition spéciale dans Shah Rukh Khan-starrer ‘Pathan’. Il sera également vu dans ‘Antim’ qui met en vedette son beau-frère Aayush Sharma.