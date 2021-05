Salman Khan partage des photos avec sa maman Salma Khan, Helen | Nouvelles des gens

Mumbai: la superstar de Bollywood Salman Khan a partagé des photos de sa mère Salma Khan et Helen pour marquer la fête des mères.

Salman a publié deux photos sur Instagram tard dimanche soir. Il a d’abord partagé une photo de sa mère Salma, puis une photo de l’actrice d’antan Helen, qui est la deuxième épouse de son père Salim Khan.

« Bonne fête des mères .. #staysafe », a écrit Salman avec les photos.

Le nouveau film de Salman « Radhe: Your Most Wanted Bhai » devrait sortir numériquement à l’Aïd. Le film réalisé par Prabhu Deva met également en vedette Disha Patani, Arjun Kanungo et Randeep Hooda.