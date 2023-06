Salman Khan partage des détails cruciaux sur la nouvelle saison, déclare que « janta est l’asli Bigg Boss »

Bigg Boss OTT 2 a été l’un des spectacles les plus attendus d’OTT, et les fabricants ont encore augmenté l’excitation en lançant une nouvelle promo pour le spectacle. Bigg Boss OTT 2 sera présenté en première sur Jio Cinema, et le fournisseur de contenu a publié une vidéo de chanson mettant en vedette Salman Khan et le rappeur-chanteur Raftaar.

La vidéo de la chanson a mis en évidence la nouvelle fonctionnalité ou les ajouts à la saison. Cette fois, un spectateur aura accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux images intérieures. De plus, le public peut choisir l’angle ou la pièce auquel il souhaite accéder grâce à l’option multi-angle. La meilleure partie de cette saison serait le pouvoir donné au public. Un téléspectateur peut enregistrer ou désigner un candidat à l’expulsion. Le téléspectateur peut également envoyer ou sauver un concurrent d’une peine de prison. Les téléspectateurs auront également le pouvoir de décider de la quantité de rations à allouer aux candidats. Intéressant n’est-ce pas ? Jetons un œil à la promo.

Hier, nous avons signalé que la styliste célèbre et créatrice de contenu Milli Mehndiratta avait été approchée pour Bigg Boss OTT 2. Milli est une styliste célèbre qui a travaillé avec Sunny Leone, Esha Gupta, Jennifer Winget, Govinda, Urvashi Rautela, Gauahar Khan, Raveena Tandon, Bipasha Basu, Kriti Kharbanda, Jim Sarbh, Amyra Dastur, Kajal Aggarwal et Sania Mirza.

En parlant de candidats, il y a des rapports selon lesquels des célébrités telles que Awez Darbar, Anjali Arora, Munawar Faruqui, Maheep Kapoor, Faizal Shaikh et Paras Arora sont les plus susceptibles de rejoindre Bigg Boss OTT. La première saison de Bigg Boss numérique a été animée par le cinéaste Karan Johar. Cette fois, Salman a remplacé Karan en tant que juge. Bigg Boss OTT 2 sera présenté en première sur Jio Cinema le 17 juin.