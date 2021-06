Salman Khan parle de ses propres erreurs en discutant de l’autobiographie de Kabir Bedi « Histoires que je dois raconter »

La superstar de Bollywood Salman Khan s’est engagée jeudi dans une conversation par appel vidéo avec l’acteur vétéran Kabir Bedi, à propos de l’autobiographie de ce dernier, « Stories I Must Tell ».

« J’ai partagé beaucoup de gloires que j’ai vues, mais j’ai aussi parlé des erreurs que j’ai commises et j’espère que tout le monde pourra en tirer des leçons », a déclaré Bedi à propos de son livre.

Salman a répondu, s’exprimant en hindi et en anglais : « C’est la chose la plus difficile… de reconnaître les erreurs que l’on a commises. Tout le monde le nie. Je suis l’une de ces personnes assises juste en face de vous. J’ai toujours dit : ‘ yeh maine nahi kiya (je n’ai pas fait ça)’. Mais si vous avez dit que ‘oui, j’ai fait cette erreur et j’ai essayé de la rectifier de cette façon’, cela demande beaucoup de courage. »

« Il y a des moments où j’ai fait des erreurs. Je suis venu et j’ai dit désolé. Des erreurs arrivent, mais ensuite répéter les mêmes erreurs n’est pas acceptable », a-t-il ajouté.

Expliquant pourquoi l’honnêteté est importante lors de l’écriture d’un livre, Salman a déclaré : » Quand vous écrivez un livre, la chose la plus courageuse est d’aller chercher au plus profond de votre âme. Lorsque vous écrivez, si je dois écrire ceci ou non… Et alors vous dites, au diable, je vais juste être honnête avec moi-même et honnête avec tout le monde, et je vais écrire la vérité honnête sur ce qui m’est arrivé. »

Répondant à Salman, Bedi a déclaré: « C’est le voyage que j’ai dû traverser. Et j’ai exploré beaucoup de choses dans ce livre – carrière, succès, triomphes, échecs, relations amoureuses… »

L’interrompant avec un sourire, Salman dit : « Maintenant, c’est quelque chose que je devrais apprendre de vous monsieur ! »

Partageant le clip vidéo sur son Instagram, Kabir Bedi a écrit: « Salman Khan et moi parlons de ce qu’il a fallu pour raconter honnêtement l’histoire de ma vie et de la façon dont j’ai écrit mon livre pendant la pandémie. #StoriesIMustTell semble avoir touché beaucoup d’entre vous et c’est un beau cadeau pour un premier auteur. Je vous remercie TOUS pour votre amour et votre appréciation. Merci @beingsalmankhan. «