Salman Khan obtient Y plus la sécurité au milieu des menaces de mort de Lawrence Bishnoi

À la suite des menaces de mort du gangster Lawrence Bishnoi, le gouvernement du Maharashtra a décidé de fournir Y plus la sécurité à Salman Khan. Parmi les 12 flics armés de la sécurité X, le Dabangg Khan aura désormais des commandos également dans sa couverture de sécurité.

Plus tôt, les responsables avaient déclaré qu’un mineur avait été emmené pour tuer Salman, cependant, ils ne pouvaient pas effectuer de reconnaissance. Plus tard, on a demandé au mineur de tuer un homme d’affaires nommé Rana Kandowalia. Il était détenu par la cellule spéciale.

Il y a quelques mois, le père de Salman Khan, Salim Khan, avait reçu une note mentionnant qu’ils feraient quelque chose comme Sidhu Moosewala, qui a été exécuté par les membres du gang Bishnoi.

L’avocat de Salman, Hastimal Saraswat, a également reçu une lettre similaire qui disait : “L’ami de l’ennemi est notre ennemi. Nous vous tuerons, vous et toute votre famille, comme Moosa.” Il a ensuite déposé une plainte au poste de police de Jodhpur alléguant des menaces de mort.

Pendant ce temps, Salman est actuellement occupé à tourner son prochain film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Le film mettra également en vedette Shehnaaz Gill, Raghav Juyal, Siddarth Nigam, Palak Tiwari, entre autres. Il a également Tiger 3 dans son emploi du temps où il retrouvera Katrina Kaif sur grand écran. Il anime actuellement l’émission de téléréalité controversée Bigg Boss 16.