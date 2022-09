Salman Khan met du verre dans sa poche en jean, laisse les fans perplexes

L’acteur de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Salman Khan, qui a de nombreux fans, est l’un des acteurs les plus titrés de Bollywood. L’acteur fait souvent la une des journaux pour différentes raisons. Cette fois, il fait l’actualité à cause d’une vidéo virale dans laquelle on le voit portant un verre dans la poche de son jean.

Dans la vidéo virale, l’acteur peut être vu portant un jean décontracté et un t-shirt. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tous, c’est le verre qu’il transportait dans son paquet. Cette vidéo a laissé tout le monde confus, ses fans ont dit qu’il transportait de l’eau tandis que d’autres ont dit que cela pouvait être de la “vodka”.

L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Bhai glass main kaya tha. La deuxième personne a répondu: “Water hi tha bhai.” La troisième personne a commenté: “Tum ko ksa pata k pani hi hai vodka b to hosakta hai.” La quatrième personne a expliqué: “Vodka bubbles hote hein pani nahi oh pani tha isliey bubble nahi hue principal pays étranger me raheti hu mujhe alcool ke m’a proposé pata hein mere iha toh log chalte phirte beer pite rahete hein a bu bhi nahi hote.”

Regarder la vidéo:

Pendant ce temps, Salman Khan a récemment annoncé son prochain Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avec la première affiche du film. La superstar a dévoilé le logo officiel du titre de l’artiste d’action avec un court teaser pour présenter son personnage du film. Le court teaser s’ouvre sur Salman Khan conduisant une moto à travers la vallée du Ladakh, puis présente sa marche semblable à celle d’un tigre alors que son bracelet de marque est mis en évidence. Ensuite, le regard intense de Salman est révélé alors que la brise de la montagne traverse ses longs cheveux et on le voit arborant ses lunettes de soleil emblématiques ajoutant au charisme général de son personnage dans ce teaser.





Salman Khan a partagé le court teaser sur sa plateforme de médias sociaux avec la légende “Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan”. Sa maison de production, Salman Khan Films, a également partagé la même vidéo en soulignant à nouveau comment la personnalité magnanime de Salman au fil des ans est connue pour être Kisi Ka Bhai et Kisi Ki Jaan. Le teaser de l’annonce, comme prévu, a excité tous ses fans à travers le monde.