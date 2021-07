Salman Khan et Katrina Kaif ont repris le tournage de « Tiger 3 » et nous entendons qu’ils sont prêts pour un tournage physiquement difficile qui poussera leur corps à la limite. Salman et Kat sont l’un des plus grands jodis à l’écran du cinéma indien et ils vont les réinventer pour « Tiger 3 » afin de présenter leur meilleur de tous les temps ! « Salman a taquiné son physique dans Tiger 3 sur ses réseaux sociaux et il est évident qu’il construit le meilleur corps qu’il ait jamais présenté à l’écran. Katrina, d’autre part, a gardé un profil extrêmement bas sans presque aucune révélation de sa beauté actuelle. Il y a aussi une raison à cela. Elle a travaillé comme une bête pour être la plus en forme et les gens devront attendre de la voir la plus en forme à l’écran lorsque Tiger 3 est sur le point de sortir ! informe une source commerciale. « Le nouveau programme de Tiger 3 a commencé aujourd’hui dans les studios Yash Raj Films. C’est un ensemble étroitement surveillé et on ne peut s’attendre à ce qu’aucune image ne coule d’ici. La condition physique de Salman et Katrina sera testée dans ce programme ainsi que dans le programme étendu à l’étranger qui devrait commencer à partir de la mi-août », ajoute la source. On dirait que Salman et Katrina sont prêts pour des séquences d’action à couper le souffle. « Ce sera intense pour ces deux acteurs car le réalisateur Maneesh Sharma a prévu des séquences d’action époustouflantes et extrêmement risquées qui mettront vraiment à l’épreuve leur niveau de forme physique lorsqu’ils commenceront leur programme à l’étranger. Bien sûr, Salman et Katrina sont prêts à relever tous les défis qui leur sont lancés. Ce sera un programme amusant », a déclaré la source.