Salman Khan jouera-t-il un espion indien dans son tout premier biopic sur Ravindra Kaushik ? Tout ce que vous devez savoir | Films Actualités

New Delhi: La superstar de Bollywood Salman Khan pourrait bientôt jouer dans le premier biopic de sa carrière. Selon un rapport d’un portail de divertissement, l’acteur de « Radhe: Your Most Wanted Bhai » est en pourparlers avec le réalisateur Rajkumar Gupta pour un thriller basé sur des événements réels.

Selon un rapport de Pinkvilla, le film présentera la vie de l’espion indien Ravindra Kaushik, populairement connu sous le nom de Black Tiger. Il est considéré comme l’un des meilleurs du jeu et le réalisateur Rajkumar est extrêmement passionné par le fait de montrer sa vraie vie sur le grand écran pour que le monde en soit témoin.

« C’est plus un thriller dramatique, avec une dose d’action dans le récit, et c’est la première fois que Salman se glissera dans la peau d’un personnage réel. Contrairement à la croyance générale, le film ne sera pas intitulé Black Tiger et les créateurs sont à la recherche d’un nouveau nom. Il se déroule à l’époque des années 70 et 80, et en plus des recherches sur la vie de Ravindra Kaushik, Gupta et son équipe ont également fait des recherches approfondies pour recréer cette époque, » la source a informé le divertissement quotidiennement.

En raison de son attrait pour la masse et de son charisme naturel, Salman Khan ferait l’espion parfait comme nous l’avons déjà vu dans ‘Ek Tha Tiger’. Le rapport mentionne que si tout se passe bien, le Salman et son équipe commenceront la pré-production dans les prochains mois.

Cependant, rien n’a été officiellement annoncé par les réalisateurs ou l’acteur.

Côté travail, Salman sera vu dans « Tiger 3 » aux côtés de Katrina Kaif et Emraan Hashmi. Il a également ‘Kick 2’ et ‘Antim: The Final Truth’ dans son chaton.