Salman Khan jouera dans REMAKE de Tridev; rechercher d’autres membres de la distribution ? [Exclusive]

Bollywood a eu une histoire d’amour de refaire ses propres films ainsi que le cinéma du Sud depuis très longtemps et il ne semble pas y avoir de fin en vue. SAlman Khan et Akshay Kumar ont été deux superstars synonymes de remakes du Sud plus que quiconque. Et maintenant on entend ça Salman bhai est sur le point d’ajouter un autre remake, cette fois, ce ne sera pas du Sud, mais plus près de chez nous. En d’autres termes, il est vanté de faire la une d’un remake d’un ancien Classique de Bollywood. Alors, lequel est-ce ? La réponse est 1989 Tridevmettant en vedette Déol ensoleillé, Jackie Shroff, Naseeruddin Shah et en retard Amrish Puri entre autres.

Salman Khan jouera dans le remake de Tridev

Une source bien placée au sein de l’industrie a informé en exclusivité BollywoodLife que Salman Khan est en pourparlers pour jouer dans le remake de Tridev. Apparemment, le réalisateur original Rajiv Rai a approché Salman avec l’idée et il a adoré. Comme le remake de Tridev devrait avoir une touche complètement contemporaine, un nouveau réalisateur est recherché avec le reste de la distribution.

Casting et réalisateur du remake avec Salman Khan à déterminer

Alors, l’avez-vous déjà deviné ? Sinon, restez à l’écoute de cet espace pour en savoir plus car nous révélerons très prochainement le nom du film. En attendant, laissez mijoter le suspense en surface. Ce que nous pouvons révéler pour l’instant en plus de ce que nous avons déjà, c’est qu’il semble que le réalisateur et producteur original du film ait approché Salman pour le remake, et notre source ajoute qu’il a donné son approbation non officielle. Cependant, un nouveau réalisateur le dirigera et le reste de la distribution n’est pas encore finalisé.