Kangana Ranaut, Kriti Sanon et Tiger Shroff rejoindront Salman Khan lors du Bigg Boss 17 Weekend Ka Vaar.

Après une semaine pleine de drames et de combats, le premier week-end Ka Vaar de la saison devrait avoir lieu aujourd’hui (21 octobre). Salman Khan sera rejoint par quelques autres invités qui ajouteront au divertissement du spectacle.

Une promo du Weekend Ka Vaar de Bigg Boss 17 devient virale sur les réseaux sociaux et montre Salman Khan groover sur la nouvelle chanson de Ganapath Hum Aaye Hain avec Tiger Shroff et Kriti Sanon. Alors que Kriti et Tiger ont été vus s’enroulant en noir, Salman Khan a également opté pour un t-shirt noir, une veste grise et un jean noir. Les trois ont également été vus en train d’avoir une conversation amusante et de rire de tout leur cœur.





De plus, Kangana Ranaut rejoindra également Salman Khan dans l’émission pour promouvoir son prochain film Tejas. L’actrice a été vue jouant Garba avec l’animateur sur scène. L’actrice est magnifique dans une robe lavande à épaules dénudées. Dirigé par Sarvesh Mewara, le film devrait sortir en salles le 27 octobre.

Non seulement cela, la promo du Weekend Ka Vaar montre également Salman Khan prenant des cours avec Isha Malviya pour avoir d’abord accusé Abhishek Kumar de violence physique, puis accepté de partager la chambre et le lit avec lui. Il a qualifié Isha d’« obsédée par elle-même ».

Cette semaine, 3 candidats sont nommés – Abhishek Kumar, Navid Sole et Mannara Chopra – pour être expulsés de la maison Bigg Boss : Cependant, comme c’est la première semaine, il y a des rapports selon lesquels l’hôte pourrait annoncer aucune expulsion, cependant, il n’y a pas confirmation à peu près la même chose pour le moment.

Pendant ce temps, côté travail, Salman Khan attend actuellement la sortie de son prochain film Tiger 3. Réalisé par Maneesh Sharma, le thriller d’espionnage met également en vedette Emraan Hashmi et Katrina Kaif et devrait sortir en salles à Diwali, le 12 novembre. Le film aura également une apparition pleine d’action de Shah Rukh Khan.