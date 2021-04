Salman Khan-Jacqueline Fernandez illumine la chanson avec leur chimie brûlante

Le numéro de danse tant attendu de la vedette de Salman Khan ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’ – ‘Dil De Diya’ – est sorti.

La piste de danse pleine de puissance met en vedette la rêveuse Jacqueline Fernandez avec Salman Khan. Le numéro énergique est un mélange de mouvements de danse groovy et de rythmes électrisants. Jacqueline est vue portant une robe ethnique qu’elle semble porter avec le plus grand panache, tandis que Salman est vue dans un costume décontracté noir à son meilleur.

La chimie torride entre Jacqueline et Salman est ce qui jettera sûrement un charme sur le public.

«Chaque fois que je collabore avec Salman, c’est tout simplement le meilleur. Son énergie est contagieuse. Dil De Diya de Radhe est l’une de mes chansons préférées de tous les temps. C’est complètement différent de tous mes numéros de danse précédents. Aussi, avoir la danse légende Prabhudeva monsieur derrière l’objectif qui vous dirigeait était une expérience surréaliste. Nous nous sommes tellement amusés à photographier pour cela. Je devais juste faire celui-ci, et j’ai hâte que les gens le voient. » a déclaré Jacqueline à propos de son expérience du tournage de la chanson.

Le réalisateur de Radhe, Prabhudeva, a également partagé quelques mots sur Jacqueline et a déclaré: « Le glamour et la personnalité de Jacqueline à l’écran sont tout simplement exceptionnels; tout le monde le sait. Elle était notre seul choix pour cette chanson. Je savais qu’elle ferait un travail phénoménal, et nous le sommes certainement. ravie de la sortie. Elle a rendu justice à la chorégraphie, et j’espère que tout le monde l’aimera aussi! »

La chanson a été composée par Himesh Reshammiya, et Shabbir Ahmed est le parolier. Kamaal Khan et Payal Dev y ont prêté leur voix, tandis que Shabina Khan l’a chorégraphié.

Aux côtés de Salman Khan, Radhe interprète également Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés. Le film est présenté par Salman Khan films en association avec ZEE Studios, produit par Salma Khan, Sohail Khan et Reel Life Production Pvt. limité. Le film sortira dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers le 13 mai 2021, à l’occasion de l’Aïd. Le film sera disponible sur ZEE5 avec le service de paiement à la carte de ZEE ZEEPlex sur la plate-forme Zee5 OTT et tous les principaux opérateurs DTH.