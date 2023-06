Salman Khan interroge Pooja Bhatt dans le rôle de Jiya Shankar, Aaliya avoue avoir peur d’elle

Mises à jour de Bigg Boss OTT 2: Salman Khan continue de scolariser les candidats avec Weekend Ka Vaar, et il donne même un test de réalité à Pooja Bhatt. Dans la nouvelle promo, Salman Khan demande qui sont les candidats qui ont peur de Pooja Bhatt. Jiya Shankar lève la main et dit : « Mujhe woh bahut dominant lagti hai. Mujhe nahi pata woh kis tarike se react karenge, agar main unhe kuch bol du. (Je l’ai trouvée très dominante. Je ne sais pas comment va-t-elle réagir si je lui demande quelque chose). » Ensuite, Aliya lève également la main et confirme qu’elle est également intimidée par la présence de Bhatt.

Lorsque Salman demande à Pooja de partager son point de vue sur Jiya et Aaliya, cette dernière dit: « Agar yeh dono darte hai, aur baki gharwale nahi darte, toh dono jo hai, woh hume dikha nahi rahe ki woh kya hai (S’ils ont tous les deux peur , et le reste des colocataires ne le sont pas, alors peut-être qu’ils cachent le vrai trait de leur personnalité). »

Le premier week-end Ka Vaar de Bigg Boss OTT 2 a eu lieu samedi et, comme prévu, l’hôte Salman Khan a largué des bombes de vérité dures et brutales sur des concurrents tels qu’Abhihsek Malhan, Akanksha Puri et Aaliya Siddiqui. Khan a formé Akanksha pour avoir mis en place un faux récit contre Bebika Dhruve. Salman a demandé à Puri pourquoi elle faisait constamment honte à Bebika, la qualifiant de dangereuse, remettant en question sa santé mentale et sa santé mentale, et lui suggérant un examen médical. L’hôte a critiqué Akanksha pour avoir répandu des mensonges sur Bebika et a soutenu ce dernier. Khan a dit à Puri: « Aapki yeh chugliyaan lagane ki, aur yeh ensemble de faux récits karni ki aadat ghar ke andar bhi hai, aur bahar bhi hai. Aur récit jhoota inutile dene ki zaroorat nahi hai. Si vous pensez que Bebika vous fera du mal, alors Vous avez tort. »

Ensuite, Salman a appelé Aaliya Siddiqui pour être une pleurnicharde et a discuté de sa relation passée et de son mariage raté avec Nawazuddin Siddiqui devant les colocataires. Ce soir, l’un des quatre candidats nominés – Jiya Shankar, Bebika Dhurve, Palak Purswani et Avinash Sachdev, sera éliminé de la maison.