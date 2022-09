Salman Khan interprète aarti et donne un aperçu des célébrations chez sa sœur Arpita Khan

Ganesh Chaturthi 2022 : La superstar de Bollywood, Salman Khan, a donné mercredi un aperçu des célébrations de Ganesh Chatuthi en tant que résidence de sa sœur Arpita Khan Sharma à Mumbai. Salman Khan et toute sa famille se sont réunis pour célébrer le festival Ganapati de dix jours, comme ils le font chaque année.

Mercredi soir, Salman s’est rendu sur Instagram et a partagé un clip dans lequel on le voit jouer Ganapati arti et offrir des prières au Seigneur Ganesha dans la résidence de sa sœur.

La vidéo commence avec Salman exécutant la puja. Il est suivi de son beau-frère Aayush Sharma et de sa sœur Arpita qui continuent à interpréter le Ganesh aarti. Riteish Deshmukh est également vu en train de jouer des arti.

“Ganpati Bappa Morya”, Salman a légendé la vidéo.

Regardez la vidéo ci-dessous :





Pour l’occasion spéciale, Salman est arrivé à la résidence d’Arpita vêtu d’une chemise blanche et d’un jean. Katrina Kaif, qui partage un lien étroit avec la sœur de Salman, Arpita, a également visité la maison d’Arpita pour rendre hommage à la divinité. Pas seulement elle, Vicky Kaushal a également fait toute une apparition devant la maison d’Arpita alors qu’il souriait pour les paparazzi aux côtés de sa femme.

Katrina était tout à fait époustouflante dans une sharara jaune, tandis que Vicky l’a complétée dans une kurta et un churidar à la moutarde.

Les frères et sœurs de Salman, Sohail, Arbaaz et Alvira, ainsi que leur mère Salma, ont également été vus à la résidence d’Arpita.

Pendant ce temps, Badshah de Bollywood Shah Rukh Khan a également accueilli Lord Ganesha dans sa résidence mercredi. Il est allé sur Instagram pour publier une photo de l’idole et mentionner qu’avec lui, son plus jeune fils AbRam a accueilli “Ganpatiji”. Il a écrit : “Ganpatiji a été accueilli à la maison par Lil One et moi… les modaks après étaient délicieux… l’apprentissage est que, grâce au travail acharné, à la persévérance et à la foi en Dieu, vous pouvez vivre vos rêves. Joyeux Ganesh Chaturthi à tous. “Chah Rukh Khan accueille le Seigneur Ganesha dans sa maison chaque année à l’occasion de Ganesh Chaturthi.

Regardez la photo ci-dessous :





Selon le calendrier hindou, Ganesh Chaturthi est célébré le Chaturthi Tithi de Shukla Paksha au mois de Bhadrapada. Bien que le festival soit célébré dans toute l’Inde, il est extrêmement important au Karnataka, au Maharashtra et au Gujarat.