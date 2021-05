Salman Khan gifle une affaire de diffamation contre Kamal Rashid Khan pour examen «  Radhe  », ce dernier demande à Salim Khan d’abandonner l’affaire

Dans le dernier développement, la superstar de Bollywood Salman Khan a déposé une plainte pour diffamation devant un tribunal de Mumbai contre Kamal Rashid Khan alias KRK à la suite de l’examen par ce dernier de son film hindi récemment sorti « Radhe: Your Most Wanted Bhai ».

Connu pour ses critiques de films controversées mais extrêmement populaires sur YouTube, KRK jouit d’un culte. Cependant, sa dernière critique de «Radhe» n’a pas été bien accueillie par Bhaijaan ».

Un avis a été envoyé à KRK par l’équipe juridique de la superstar pour informer le réalisateur-acteur de la plainte pour diffamation. Mardi, KRK a utilisé son compte Twitter pour partager la nouvelle de l’avis avec les internautes.

Plus tard, dans une série de tweets, KRK a mentionné que ses critiques ne sont que pour le plaisir et parce que ses fans les apprécient en ajoutant qu’elles ne sont destinées à blesser personne. Il a écrit dans un tweet: « Respecté @luvsalimkhan Sahab, je ne suis pas ici pour détruire les films @BeingSalmanKhan ou sa carrière. Je passe en revue des films juste pour m’amuser. Si je sais que Salman est affecté par ma critique, je ne le réviserai pas. Si il aurait pu me demander de ne pas revoir son film donc je ne l’aurais pas revu (sic). «

KRK a ensuite ajouté qu’il ne révisera plus aucun des films de Salman Khan. Il a écrit: « J’ai dit tellement de fois que je ne visionner jamais le film d’aucun producteur, acteur s’il me demande de ne pas le revoir. Salman Khan a déposé une plainte en diffamation contre moi pour examen de #Radhe signifie qu’il est trop affecté par ma critique. . Par conséquent, je ne vais plus revoir ses films. Ma dernière vidéo sort aujourd’hui (sic). «

Je l’ai dit tellement de fois que je ne critique jamais le film d’aucun producteur, acteur s’il me demande de ne pas revoir. Salman Khan a déposé une plainte en diffamation contre moi pour examen de #Radhe signifie qu’il est trop affecté par mon avis. Je ne vais donc plus revoir ses films. Ma dernière vidéo sort aujourd’hui – KRK (@kamaalrkhan) 26 mai 2021

Respecté @luvsalimkhan Sahab, je ne suis pas ici pour détruire @BeingSalmanKhan films ou sa carrière. Je passe en revue des films juste pour le plaisir. Si je sais que Salman est affecté par mon avis, je ne le réviserai pas. S’il avait pu me demander de ne pas revoir son film Alors je ne l’aurais pas revu. – KRK (@kamaalrkhan) 26 mai 2021

Enfin, dans un tweet séparé adressé au père de Salman Khan, Salim Khan, KRK a écrit: « Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déposer une plainte pour m’empêcher de revoir son film. Salim Monsieur, je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit. Alors j’ai gagné ‘ t revoir son film à l’avenir. Veuillez lui demander de ne pas poursuivre l’affaire. Je supprimerai mes vidéos de critique également si vous le souhaitez. Merci Salim Sahab! (sic). «

Il n’est donc pas nécessaire de déposer une plainte pour m’empêcher de revoir son film. Salim Monsieur, je ne suis ici pour blesser personne. Je ne vais donc pas revoir son film à l’avenir. Veuillez lui demander de ne pas poursuivre l’affaire. Je supprimerai également mes vidéos d’avis, si vous le souhaitez. Merci Salim Sahab! – KRK (@kamaalrkhan) 26 mai 2021

Selon la première page de l’avis partagé par KRK, l’équipe juridique de Salman Khan mentionnera la question pour une audience d’urgence devant un juge des sessions supplémentaires du tribunal civil de la ville jeudi.