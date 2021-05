Salman Khan gifle un avis de diffamation contre Kamaal Rashid Khan pour examen «Radhe», le KRK demande à Salim Khan de ne pas poursuivre l’affaire | Actualités Buzz

New Delhi: Kamaal Rashid Khan alias KRK, connu pour ses critiques de films controversées mais populaires sur YouTube, s’est retrouvé en difficulté. La superstar de Bollywood, Salman Khan, a déposé une plainte pour diffamation devant un tribunal de Mumbai contre KRK à la suite de l’examen par ce dernier de son film hindi qui vient de sortir, « Radhe: Your Most Wanted Bhai ».

KRK a partagé une photo de la notice légale avec une série de tweets, justifiant son travail. Il a écrit:

Cher #Salmankhan Ye affaire de diffamation Aapki Hataasha Aur Niraasha Ka Saboot Hai. Je donne des critiques à mes abonnés et je fais mon travail. Vous devriez faire de meilleurs films au lieu de m’empêcher de revoir vos films. Principal Sacchi Ke Liye Ladta Rahunga! Merci pour le cas.

Je l’ai dit tellement de fois que je ne critique jamais le film d’aucun producteur, acteur s’il me demande de ne pas revoir. Salman Khan a déposé une plainte en diffamation contre moi pour examen de #Radhe signifie qu’il est trop affecté par mon avis. Je ne vais donc plus revoir ses films. Ma dernière vidéo sort aujourd’hui

KRK a même demandé au père de Salman et écrivain vétéran, Salim Khan, de demander à son fils de ne pas poursuivre l’affaire.

Il n’est donc pas nécessaire de déposer une plainte pour m’empêcher de revoir son film. Salim Monsieur, je ne suis ici pour blesser personne. Je ne vais donc pas revoir son film à l’avenir. Veuillez lui demander de ne pas poursuivre l’affaire. Je supprimerai également mes vidéos d’avis, si vous le souhaitez. Merci Salim Sahab! – KRK (@kamaalrkhan) 26 mai 2021

Respecté @luvsalimkhan Sahab, je ne suis pas ici pour détruire @BeingSalmanKhan films ou sa carrière. Je passe en revue des films juste pour le plaisir. Si je sais que Salman est affecté par mon avis, je ne le réviserai pas. S’il avait pu me demander de ne pas revoir son film Alors je ne l’aurais pas revu. – KRK (@kamaalrkhan) 26 mai 2021

Selon l’avis, l’équipe juridique de Salman Khan mentionnera la question pour une audience urgente devant un juge des sessions supplémentaires du tribunal civil de la ville jeudi.

Ce n’est pas la première fois que KRK courtise la controverse. À plusieurs reprises, il a fait la une des journaux pour avoir interpellé diverses célébrités.