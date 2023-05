Salman Khan fera bientôt ses débuts en OTT ; voici tout ce que vous devez savoir? [Exclusive]

Salman Khan est prêt à faire ses débuts en OTT, et les fans en sont ravis et attendent avec impatience de connaître les plans de la superstar. BollywoodLife a appris que la star de Tiger 3 fera ses débuts avec une plate-forme OTT locale, et le genre sera principalement de l’action. Un initié révèle: « Salman adore ce concept de websérie OTT, et il s’est concentré sur une websérie basée sur l’action qui montrera tout le swag de la superstar. Alors que jusqu’à présent, tout est à un stade très initial et que les créateurs gardent tout sous le manteau, « .

L’initié révèle : « Salman Khan est très enthousiasmé par le projet, et nous avons fait un signe de tête à son réalisateur et avons même commencé la préparation pour le même. Mais en ce moment, il se concentre sur Tiger 3, puis il a un autre film qui est un film croisé au budget énorme d’Aditya Chopra entre lui et Shha Rukh Khan, et le titre provisoire est Pathaan contre Tiger. Après tout cela, il commencera son travail sur le projet OTT.

Parlant également du projet OTT, Salman Khan fera un artiste familial qui n’aura évidemment aucun contenu pour adultes, car lui-même est contre. Dans son interview, la superstar a expliqué qu’il n’aimait pas le contenu pour adultes et qu’il était totalement contre. Il a même exigé la censure et a déclaré qu’il contenait de la vulgarité, de la nudité, de l’obscénité et tout ce contenu pour adultes, et il a critiqué les fabricants pour la même chose. « Ab 15-16 saal ka bacche dekh sakte hai. Apko acha lagega apki choti se beti ye sab dekhe… padhne ke bahane. ». Salman Khaj a été félicité pour sa vision et nombre de ses fans le soutiennent.