Salman Khan félicite la fille d’Aamir Khan, Ira, pour son initiative de sensibilisation à la santé mentale

Mardi, Salman Khan s’est rendu sur Instagram et a félicité la fille d’Aamir Khan, Ira, pour avoir parlé de sensibilisation à la santé mentale. Partageant le message d’Ira, Salman a écrit : « Kamaal hai yaar bacche bade ho gaye, bade strong ho gaye hain aur bade samaihdaar bhi… J’ai adoré… que Dieu vous bénisse bêta… »

Ira parle souvent de son combat contre la dépression et ajoute que la séparation de ses parents (Aamir et Reena Dutta) ne l’a pas trop affectée, mais elle a remarqué des changements majeurs dans sa personnalité. Pour ceux qui ne le savent pas, Ira a reçu un diagnostic de dépression clinique il y a plus de cinq ans. Dans une récente interview avec Times of India, Ira a révélé le soutien qu’elle avait reçu de son père et a également révélé que sa famille avait des antécédents de problèmes de santé mentale.

Pour aider les personnes aux prises avec la dépression, Ira a lancé la Fondation Agastu, visant à soutenir les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale. Ira a également affirmé qu’Aamir et Reena faisaient partie du conseil consultatif de l’organisation. Tout en évoquant son combat contre la dépression, Ira a révélé les changements qu’elle avait remarqués en elle-même. Ira a dit qu’elle pleurerait pendant huit heures et dormirait pendant 10 heures. Ira souhaitait également retourner en Inde depuis les Pays-Bas, où elle étudiait. Khan a déclaré: « Ma mère a fait remarquer que je ne voulais pas être en vie, alors je dormais toute la journée pour avoir moins d’heures à vivre dans une journée », Ira a également ajouté que même si la séparation à l’amiable de ses parents n’avait pas eu lieu. Cela ne l’affectait pas beaucoup, elle continuait à se sentir triste et ne comprenait pas pourquoi. Ira a en outre révélé : « Je ne l’ai dit à personne parce qu’ils s’inquiéteraient pour moi. Cette période était d’un an et demi. Ensuite, j’ai arrêté de manger pendant quatre jours. »

Pour ceux qui ne le savent pas, Ira est le deuxième enfant d’Aamir et Reena. Elle a également un frère aîné, Junaid. Aamir et Reena se sont mariés le 18 avril 1986. Les deux se sont séparés en 2002, puis Aamir a épousé Kiran Rao. Le 3 juillet 2021, Aamir a annoncé son divorce avec Kiran.