Salman Khan félicite Chiranjeevi alors que le film reçoit des critiques positives et partage une vidéo sincère

Salman Khan, qui est apparu dans GodFather pendant une partie importante du film, a publié une vidéo sur son compte Instagram félicitant Chiranjeevi pour le film. Salman a commencé la vidéo en disant: “Mon cher Chiru Garu, je t’aime.” “J’ai entendu dire que Dieu-Père allait très bien, félicitations que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi Chiru Garu kyunki iss desh aur iss desh ki janta mai hai bada dum. (Parce que ce pays et ses citoyens sont très puissants.)” Il a terminé la vidéo en disant, “Vande Mataram!”

Salman Khan l’a sous-titré comme “#Parrain” et a tagué Chiranjeevi et Ram Charan.





Plus tôt, la bande-annonce du film a donné un aperçu de ce qu’est le film. Le ministre en chef de l’État, PKR, décède, ce qui soulève des questions sur la succession. Alors que sa fille (Nayanthara) n’est pas intéressée, son gendre (Satya Dev) et quelques autres membres du parti sont en pleine prise de pouvoir. Brahma (Chiranjeevi), l’homme de confiance du fidèle déchu, est entraîné dans les affaires troubles et tient à tenir à distance les requins avides.

La bande-annonce a soulevé le battage médiatique et les attentes du film produit par Konidela Production Company et Super Good Films.

Dans la bande-annonce, Chiranjeevi a été vu en train de livrer une solide performance en tant que Brahma ainsi que GodFather. Le style est facile pour Chiranjeevi et cela était évident tout au long de sa performance. L’aura de Salman Khan à l’écran a amplifié le moment du coup de poing. C’était un régal pour les yeux de les voir ensemble. Nayanthara et Satya Dev avaient l’air cool dans leurs rôles respectifs.

Godfather est le remake en telugu du film malayalam Lucifer qui mettait en vedette Mohanlal dans le rôle principal.

GodFather qui est sorti en salles aujourd’hui, le 5 octobre, est prêt pour un gros affrontement au box-office avec The Ghost d’Akkineni Nagarjuna. Alors que les deux films ont recueilli des réponses positives, il reste à voir quel film se comporte le mieux au guichet.