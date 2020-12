La superstar de Bollywood Salman Khan étonne souvent les fans avec son butin. Tout ce qui lui est lié crée une tempête sur Internet. Récemment, une vidéo de retour de «Bhai jaan» faisant un backflip dans la piscine fait des tours sur Internet. La vidéo s’ouvre sur Salman escaladant un rocher. Quelques instants plus tard, nous le voyons faire un backflip dans la piscine. La vidéo a également la chanson «Jag ghoomiya» en arrière-plan. La piste est tirée de son film Sultan, qui mettait également en vedette Anushka Sharma dans le rôle principal.

La vidéo a été initialement partagée par l’acteur l’année dernière en juin.

L’acteur a souvent été vu en train de donner des objectifs de fitness majeurs. Récemment, l’acteur a fait étalage de son corps nu alors qu’il montait à cheval.

Pendant la période de verrouillage, l’acteur a été vu faire de l’agriculture dans sa ferme Panvel. Salman avait l’habitude de mettre à jour son flux Insta avec des images et des vidéos régulières. Sur l’une des photos, on peut voir Salman exhibant ses biceps. Parallèlement au cliché, Salman a écrit: «Respect à tous les agriculteurs (sic)».

Salman avait également partagé une courte vidéo où il peut être vu planter des plants de riz. «Plantation de riz terminée …», lit-on dans la légende.

Pendant ce temps, l’acteur a déjà terminé le tournage de son film d’action très attendu Radhe: Your Most Wanted Bhai. Le projet présente également Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés. La sortie du film est prévue pour l’Aïd 2021.

Salman commencerait à tourner pour Tiger 3 à partir de février 2021. Le film aura également Katrina Kaif dans le rôle principal. Le film sera réalisé par Maneesh Sharma.