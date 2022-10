Salman Khan fait Saami Saami avec Rashmika Mandanna, Abdu Rozik imite Allu Arjun

Aperçu de Bigg Boss 16 jours 7: Salman Khan accueille les stars de Goodbye Rashmika Mandanna et Neena Gupta sur Shanivaar ka Vaar. Aucune apparition en tant qu’invité n’est complète sans une routine de danse. Salman et Rashmika groovent sur la chanson à succès de ce dernier, ‘Saami Saami’ et Neena les rejoint. Après avoir réussi l’étape du crochet de la chanson, l’animateur présente chaque concurrent aux stars de “Goodbye” dans l’émission. Les candidats n’ont pas pu s’empêcher de tenter le célèbre dialogue du film “Pushpa” dans leur propre style avec le rôle principal féminin du film, Rashmika, faisant rire la salle.

Plus tard dans l’épisode, Rashmika Mandanna demande à l’hôte Salman de réciter son dialogue de film populaire en telugu. Salman donne même cette tâche de réciter des dialogues Pushpa en hindi. MC Stan et Ankit Singh essaient d’imiter le style d’Allu Arjun, mais c’est Abdu Rozik qui remporte la tâche avec sa gentillesse. Même Rashmika aime Rozik.

Regardez l’aperçu







Salman Khan commence le «Vaar» en assignant une tâche aux colocataires. Chaque candidat doit choisir deux colocataires et déclarer un verdict en qualifiant l’un d’eux de “hit” et l’autre de “flop” sur la base de leur comportement tout au long de la semaine. Les candidats à succès sont félicités par une guirlande de fleurs, tandis que les visages des candidats au flop sont recouverts de mousse. La frénésie de félicitations et de pulvérisation de mousse se poursuit pendant un certain temps, et s’arrête lorsque la tâche arrive au candidat avec le plus de votes flop. Il sera intéressant de voir qui est ce concurrent et ce qui l’attend.

Plus tard, Salman surprend tout le monde en disant : “Devil aapke pichhe, aap devil ke pichhe, trop de plaisir !” en télougou. Salman, Neena et Rashmika jouent à “The Whisper Challenge”, qui prend une tournure hilarante alors que l’hôte comprend facilement les phrases tandis que les deux invités ont du mal à les deviner.