Salman Khan fait l’éloge de la “tatie” de Mumtaz alors qu’elle danse sur Aajkal Tere Mere Pyar Ke

Salman Khan n’a pas pu contenir son admiration pour les mouvements de danse de l’acteur Mumtaz. Mumtaz a récemment fait une apparition sur un podcast sur le service de musique Spotify. Elle et l’animateur du podcast ont interprété une danse sur la chanson “Aajkal Tere Mere Pyar Ke Charche” pendant l’enregistrement. Elle et l’acteur Shammi Kapoor ont été inclus dans le clip vidéo original de la chanson.

Partageant une vidéo de Mumtaz dansant sur la chanson à feuilles persistantes, Salman a écrit sur Instagram: «C’est tellement incroyable de te voir danser tante mumtaz. J’adore, tu es absolument le meilleur….”

Mohd Rafi et Suman Kalyanpur ont chanté la chanson Aajkal Tere Mere Pyar Ke Charche, qui a été écrite par l’équipe de composition musicale Shankar-Jaikishan.

Regardez la vidéo ici:







Salman a partagé une vidéo de retour de la star de Raksha Bandhan, Akshay Kumar, dans laquelle on peut le voir devenir émotif.

Partageant la vidéo sur son Instagram, a-t-il écrit, je viens de tomber sur quelque chose que je pensais devoir partager avec ev1. Que Dieu vous bénisse akki, vraiment incroyable, je me sentais si bien de voir ça. Gardez la forme, continuez à travailler et que Dieu soit toujours avec votre frère. @akshaykumar.”

Akshay a partagé l’histoire de Salman sur son Instagram et a écrit : “Vraiment touché par votre message @beingsalmankhan. Bahot aacha laga. Que Dieu vous bénisse aussi. Brillez.”

Tiger 3 et Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sont les prochains films de Salman Khan. Le film devait initialement sortir le 30 décembre plus tard cette année, mais Salman Khan a décidé de reporter le film à Eid l’année prochaine car son thriller d’espionnage Tiger 3, initialement prévu pour sortir sur Eid, a dû être reporté à Diwali 2023. Le film était initialement intitulé Kabhi Eid Kabhi Diwali, puis son titre aurait été changé en Bhaijaan, et a été finalisé en tant que Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan.

L’acteur agit également en tant que présentateur de la saison actuelle du concours de télé-réalité de Bigg Boss.