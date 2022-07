Salman Khan fait l’éloge de Katrina Kaif lorsqu’on l’interroge sur Jacqueline Fernandez lors de l’événement du film

Kiccha Sudeep est prêt à sortir sur les écrans avec son prochain film Vikrant Rona, le 28 juillet. Récemment, une conférence de presse a été organisée pour le film, et la superstar de Bollywood Salman Khan est également apparue à l’événement.

Salman Khan a été vu en train de promouvoir le film lors de l’événement. Jaqueline Fernandez sera également vue dans Vikrant Rona. Ritesh Deshmukh, qui était également présent là-bas, a félicité l’actrice pour son travail très dur. Cependant, Salman Khan a hilarement pris une fouille sournoise et a dit “elle n’est pas la seule”. Jacqueline a répondu: “Tu es aussi une très bonne danseuse”, Salman a répondu: “Ce n’est pas à propos de moi.”

Il a en outre ajouté: “Il y a Katrina qui a également travaillé dur.” Plus tôt, en mars, Salman Khan Khan a profité de sa poignée Instagram pour déposer le premier teaser de son film très attendu, Tiger 3. Mettant en vedette Katrina Kaif effectuant une action époustouflante dans le teaser, vêtue d’une tenue entièrement noire avec des gants sur, le teaser suscite l’enthousiasme et la curiosité des fans et donne un aperçu de ce que l’on peut attendre du film.





Vers la fin du teaser, lorsque Katrina Kaif demande à Salman Khan “prêt”, il répond “Tiger toujours prêt”.

“Hum sab apna apna khayal rakhen.. Tiger3 le 2023 Eid… soyons tous là ..Sortir en hindi, tamoul et télougou. Célébrez # Tiger3 avec # YRF50 uniquement sur grand écran près de chez vous le 21 avril 2023. @KatrinaKaif | # ManeeshSharma | @yrf | #Tiger3”, a écrit Salman Khan sur Instagram.

Découvrez la vidéo d’annonce de la date de sortie ci-dessous:

lors de l’événement promotionnel du film à Mumbai lundi, la superstar Salman Khan a déclaré que les films du cinéma du Sud se débrouillaient “très bien” et bien que chaque artiste veuille faire un bon film, il n’y a pas de formule qui puisse garantir le succès au box-office. Salman Khan est récemment venu à bord pour présenter la version hindi du prochain film d’action-aventure fantastique Kannada de Kichcha Sudeepa, Vikrant Rona.

Lors d’un événement spécial du film, Khan a interagi avec le casting lorsque l’acteur Neetha Ashok a déclaré qu’elle avait été surprise après avoir vu que la superstar de Bollywood avait partagé la bande-annonce du film sur Twitter. À cela, Khan a déclaré: “Je présente également le film! Je dois le faire (des promotions). Je ne veux pas subir de pertes … Les films du Sud se portent très bien.”

En même temps, l’acteur de 56 ans estime qu’il n’y a pas de formule pour livrer un film réussi. “Nous essayons tous de faire le meilleur film, nous voulons qu’il atteigne tout le monde. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Il n’y a pas de formule pour que quelque chose fonctionne à 100%”, a-t-il déclaré.