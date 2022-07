“Salman Khan et son père présentent des excuses publiques tendres au temple Jambaji ou les Bishnois les tueront”, a déclaré Lawrence Bishnoi à la police de Delhi.

La sécurité personnelle de Salman Khan a été renforcée après que le gang du gangster Lawrence Bishnoi a revendiqué la responsabilité de l’assassinat du chanteur punjabi Sidhu Singh Moosewala. Au cours de l’interrogatoire, Lawrence a déclaré à la police de Delhi que la communauté Bishnoi ne pardonnerait jamais à Salman et à son père Salim Khan à moins qu’ils ne présentent des excuses publiques au temple Jambaji pour avoir tué un blackbuck.

“Lors de l’interrogatoire, il a dit franchement que puisque les Bishnois considèrent le blackbuck comme la réincarnation de leur gourou religieux, Bhagwan Jambeshwar également connu sous le nom de Jambaji, l’acquittement ou la punition du tribunal ne sera pas le dernier verdict pour lui. Il a également déclaré que l’acteur et son père présentera des excuses publiques tendres au temple Jambaji ou les Bishnois les tueront », a déclaré HGS Dhaliwal, commissaire spécial (cellule spéciale) cité par le Hindustan Times.

Il y a quelques jours, l’avocat de Salman Khan, Hastimal Saraswat, a déposé une plainte au poste de police de Jodhpur, alléguant qu’il avait reçu des menaces de mort par lettre disant que “l’ami de l’ennemi est l’ennemi”. Cette menace était similaire à celle que Salman et son père Salim Khan ont reçu récemment.

De plus, la lettre était similaire à celle donnée à Salman Khan. La lettre à l’avocat Saraswat avait dit: “L’ami de l’ennemi est un ennemi. Fera quelque chose comme Moosewala.” La personne menaçante a écrit « LB-GB » sur la lettre de Salman. « LB-GB » est également écrit sur la lettre envoyée à l’avocat.

Salman a été sous le radar du gangster suite à l’affaire de braconnage Blackbuck. En 2018, Bishnoi avait menacé de tuer Salman à Jodhpur. “Hum karenge toh pata chal hi jayega. Salman Khan ko Jodhpur mein hi maarenge, pata chal jayega inko. Abhi toh maine kuch kiya hi nahi hai, bina matlab ke implique kar rahe hain. (Quand je fais quelque chose, alors tu le sauras. Va tuer Salman Khan à Jodhpur. Pour l’instant, je n’ai rien fait. Ils m’impliquent pour rien) », avait-il déclaré aux journalistes devant le tribunal.