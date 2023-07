Salman Khan et Sanjay Leela Bhansali enterrent la hache de guerre ? Tiger 3 star approche le réalisateur pour Inshallah

Salman Khan a de nouveau fait face à une débâcle au box-office avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Il semble déçu de l’échec de son dernier film et veut s’essayer à différentes choses. L’acteur détient une série de films flop et maintenant il a décidé de ne pas faire de compromis avec sa carrière. Bhaijaan a hâte de faire de nouveaux projets. Il apportera quelques modifications dans son choix de films pour relancer son statut au box-office. Pour faire de même, il a abandonné son ego et aurait approché le cinéaste Sanjay Leela Bhansali. Cette réunion enterrera-t-elle la hache de guerre et mettra-t-elle fin à leur querelle de plusieurs années ?

Salman Khan et Sanjay Leela Bhansali ont un tiff célèbre sur les plateaux d’Inshallah selon les nouvelles du divertissement. Le duo de réalisateurs d’acteurs Hum Dil De Chuke Sanam collaborerait à nouveau pour un grand projet. Cependant, en raison de prétendues différences créatives, Bhaijaan a quitté Inshallah. Le film mettait également en vedette Alia Bhatt dans le rôle principal féminin. SLB était censé lancer ses deux stars préférées Salman Khan et Alia Bhatt dans son projet ambitieux. Malheureusement, les choses ne se sont pas faites et le projet a été abandonné.

Selon les derniers rapports, l’acteur de Tiger 3 a contacté M. Bhansali pour réorganiser sa carrière cinématographique qui semble se noyer avec des débâcles cinématographiques consécutives. KoiMoi s’est connecté avec un ami proche de l’acteur et rapporte que Salman Khan est maintenant déterminé à ne pas faire de films pour « un geste de bonne volonté ou pour surcharger le casting avec des lutteurs en quête de faveurs ». Apparemment, il est à la recherche de bons scripts et avec cela, il ne veut pas dire bourré d’action ou axé sur le drame. Il attend avec impatience quelque chose qu’il n’a jamais fait auparavant, de préférence quelque chose de pertinent et pourtant personnel.

L’acteur n’est pas intéressé à faire des films pour ses amis et sa famille, donc plus de productions à domicile où ses frères sont réalisateurs ou producteurs. L’ami a ensuite confirmé que Salman Khan avait contacté Sanjay Leela Bhansali. La superstar estime que « Inshallah était une histoire d’amour brillante, très fraîche et audacieuse ». le film est quelque chose qu’il aimerait essayer à ce stade de sa carrière.

Eh bien, cela vient comme une lueur d’espoir que Salman Khan et Sanjay Leela Bhansali se réuniront pour Inshallah qui a été abandonné en raison de la confrontation qui s’est produite entre l’acteur et le réalisateur. Cependant, il n’y a aucune nouvelle d’aucun d’eux et si cela s’avère vrai, on attend s’ils ramèneront Alia Bhatt avec Salman ou joueront une autre actrice.