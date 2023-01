Salman Khan et Sanjay Dutt soutiennent Anupam Kher pour avoir giflé un journaliste dans une vidéo de retour

Une vidéo de retour de 1992 a refait surface sur Internet dans laquelle Salman Khan et Sanjay Dutt sont vus soutenant Anupam Kher pour avoir giflé un journaliste. Le clip, initialement mis en ligne par l’utilisateur Instagram @bobbyalkscinema, a été repartagé par le pseudo @Rarephotoclub et est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Le clip a été partagé avec la légende, “1992 a été une année intéressante où le magazine Stardust est allé trop loin et a provoqué la colère de nombreux acteurs de l’industrie cinématographique hindi. Anupam Kher a giflé un journaliste et a été soutenu par tous, les médias allant contre lui. L’affaire était résolu plus tard grâce à une compréhension mutuelle.”

Tout d’abord, Sanjay est vu dans le clip en disant: “Agar main unki jagah hota toh main fod deta Stardust ka office (Si j’avais été à sa place, j’aurais détruit le bureau de Stardust). De plus, Salman ajoute:” Unhone (Anupam) jo thappad mara hai na, accha kiya hai jo maara hai. Parce que yeh jo publiquement humein thappad maar rahe hai, humari jo image hai, jo hum nahi hai, galat image jo dépeint kar rahe hai (Il a fait du bon travail en giflant. Parce qu’ils nous giflent publiquement en dépeignant notre mauvaise image), c’est pire que quelqu’un qui nous gifle. Si vous dites un mensonge 100 fois, les gens commenceront à le croire.”

Anupam est également vu se défendre dans le clip en déclarant: “Aujourd’hui, mon éducation, mes étiquettes se sont détraquées parce que j’ai giflé un homme parce qu’il m’a poussé au ballon. J’ai fait trois ans de formation pour l’École nationale d’art dramatique, un -an de formation pour le théâtre indien, et trois ans j’enseignais et puis trois ans je dormais sur la route. Et puis huit ans de travail ils veulent finir ces 20 ans de (travail acharné). Il a le pouvoir de écrit dans un magazine qui vend des mensonges, qui vend des histoires de chambre à coucher de quelqu’un.”

Dans la dernière partie de la vidéo, Jackie Shroff dénonce le journalisme sensationnel en disant : « Diriger des dames, ou s’amuser avec d’autres filles, nous être bisexuels, ou nous être gay, ou quelque chose comme ça, c’est des conneries. se concentrer et parler de notre travail acharné. Toute la nation apprécie nos films, ils les adorent. C’est le seul mode de divertissement. Qui a le temps de se livrer à toutes ces idioties ? »





Pendant ce temps, sur le front du travail, Salman sera ensuite vu à Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, tandis que Sanjay a aligné Ghudchadi. Le prochain film d’Anupam Kher est The Vaccine War réalisé par Vivek Agnihotri.

