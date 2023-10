Salman Khan et Arijit Singh mettent fin à leur inimitié de 9 ans ? Chanteur pour restituer une chanson dans Tiger 3 ?

Il semble que les fans pourront enfin entendre Arijit Singh chanter pour la superstar Salman Khan, alors que le chanteur a été aperçu à l’extérieur du Tigre 3 la maison de la star. On suppose maintenant qu’ils ont mis fin à un « dushmani » de neuf longues années. Eh bien, tout a commencé en 2014 lors d’une cérémonie de remise de prix au cours de laquelle Salman a appelé le nom d’Arijit pour lui remettre le prix du meilleur chanteur. Le regardant habillé de manière très décontractée avec des cheveux en bataille, Salman s’est moqué du chanteur et lui a demandé : « Tu hai vainqueur ? ». Arijit a également fait une fouille humoristique sur les compétences d’hébergement de l’acteur, « Aap log ne sula dia ». Cela a été pris comme une insulte par la superstar Salman Khanet il aurait été vexé contre lui et aurait décidé de supprimer la chanson qu’il avait chantée pour son film Sultan.

Lorsque Salman Khan a demandé : « Qui est Arijit Singh ?

En 2016Arijit Singh chanté une chanson pour Sultan qui a été retiré du film par la superstar. L’as du chanteur a présenté des excuses publiques à l’acteur et a mentionné qu’il n’avait jamais eu l’intention de l’insulter. « Vous (Salman) vous trompez sur le fait que je vous ai insulté ». Demandant en outre de ne pas retirer sa chanson de Sultan, Arijit a écrit : « J’ai chanté suffisamment de chansons, monsieur. Mais je veux prendre ma retraite avec au moins une de vos chansons dans ma bibliothèque. S’il vous plaît, n’enlevez pas ce sentiment. »

Salman Khan lui-même avait chanté Cruche Ghoomeya plus tard, et c’est devenu une chanson populaire de tous les temps. Au cours de l’interaction avec les médias à cette époque, on a demandé à Salman s’il pardonnerait un jour à Arijit Singh après ses excuses publiques. La superstar n’a pas réussi à le reconnaître et a répondu : « Qui est Arijit Singh ? » Et cette seule déclaration de Salman Khan a montré qu’il n’est pas d’humeur à lui pardonner, mais il semble qu’au cours des neuf dernières années, les choses ont changé, et Arijit aperçu devant la maison de Salman est un signe qu’ils ont réglé leurs problèmes. Le souhait d’Arijit se réalisera-t-il enfin et pourra-t-il chanter Tigre 3? Le temps nous le dira.