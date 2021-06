Alors que le classique culte « Hum Dil De Chuke Sanam » a marqué 22 ans aujourd’hui, les acteurs Salman Khan et Aishwarya Rai Bachchan, qui ont joué des rôles de premier plan dans le film, ont célébré l’occasion avec une publication spéciale sur les réseaux sociaux.

Prenant sur Instagram, Aishwarya a partagé des photos et des images fixes du film. Sur la première et la dernière photo, une jeune Aishwarya ressemble à la quintessence de la beauté et sur les deux autres photos, on peut la voir passer un moment avec le réalisateur du film, Sanjay Leela Bhansali.

Remerciant le réalisateur et ses fans, l’acteur de ‘Dhoom 2’ a écrit: « 22 ans de « HUM DIL DE CHUKE SANAM » Je me souviens, par un tel effusion d’amour… mais mon très cher Sanjay… Celui-ci est toujours vert… Pour toujours… MERCI VOUS… et à TOUT notre public du monde entier… et ma famille toujours AIMANTE de sympathisants… MERCI POUR TOUT VOTRE AMOUR… TOUJOURS beaucoup d’AMOUR aussi.

La star mondiale Priyanka Chopra s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit: « Superbe !!! l’un des meilleurs de tous les temps!”

De même, Salman a également partagé une photo franche avec Bhansali. « Baees saal ho Gaye #HumDilDeChukeSanam ko….. @ajaydevgn #SanjayLeelaBhansali @bhansaliproductions », a-t-il légendé le post.

L’acteur Varun Dhawan a laissé tomber un cœur dans la section des commentaires tandis que l’acteur de télévision Karan Tacker a écrit: « Film préféré! » Les fans sont également devenus nostalgiques et ont réagi au message de Salman. Un utilisateur a commenté : « Le meilleur film… J’ai tout aimé à ce sujet », tandis qu’un autre utilisateur a écrit : « L’un de mes films préférés. Chef-d’œuvre. »

Plus tôt dans la journée, Ajay Devgn avait également partagé des photos avec Sanjay Leela Bhansali, Aishwarya et Salman pour célébrer l’exploit.

« 22 ans de Hum Dil De Chuke Sanam ; Salman, Sanjay, Ash et moi savions que nous faisions un film super sensible. Je ne pensais pas que cela créerait l’histoire. Humilié », a-t-il écrit en légende.

Non seulement le film est devenu un énorme succès au box-office, mais il a également laissé les critiques stupéfaits car c’était la première fois que quelqu’un était témoin du sens de la grandeur du cinéma de Bhansali. Même après 22 ans de sa sortie, le film reste toujours le préféré des fans.

Le film à succès tournait autour de l’histoire d’amour de Sameer (joué par Salman) et Nandini (joué par Aishwarya). Ajay a essayé le rôle de Vanraj, le mari d’Aishwarya, qui a aidé sa femme à retrouver son amant Sameer en Italie. Cependant, l’histoire a pris une tournure lorsque Nandini a changé d’avis et a décidé de rester avec Vanraj au lieu de s’enfuir avec Sameer (Salman). Le film a également remporté plusieurs prix, dont le National Award pour la musique, la chorégraphie, la cinématographie et la conception de la production.

(Avec entrées ANI)