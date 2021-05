«Salman Khan est une légende», déclare Disha Patani à propos de la co-star de «Radhe: Your Most Wanted Bhai» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Disha Patani, qui sera vue face à la superstar Salman Khan ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’, qui sort le 13 mai, est sur le nuage neuf.

Dia joue une femme indépendante et la sœur d’Abhyankar (Jackie Shroff), le doyen du policier Radhe (Salman Khan).

La jeune femme de 28 ans a récemment parlé de son rôle dans le film vedette de Salman Khan, se sentant intimidée par Bhaijaan et plus encore dans une interview exclusive avec DNA.

Parlant de son rôle dans le film et de son lien avec celui-ci, Disha a déclaré: « Je me rapporte un peu à mon personnage Dia dans le film. Elle est timide mais enthousiaste et se précipite toujours au secours des gens. Le personnage est important pour le scénario. et s’aligne sur le récit. »

«Le fait qu’il y ait eu la chorégraphie de danse la plus difficile était un bonus pour moi», a-t-elle ajouté.

Tout en parlant de partager l’espace d’écran avec la superstar Salman Khan pour la deuxième fois après Bharat, Disha a expliqué pourquoi elle se sentait intimidée par la star au début. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi vous êtes-vous senti intimidé par Salman Khan et comment avez-vous calmé vos nerfs et être sa principale dame dans le film, Disha a déclaré: «Salman Khan est une légende et vous ressentez cette aura d’étoile en sa présence…. Je suis relativement plus récent dans l’industrie et avoir l’opportunité de travailler avec lui non pas une mais deux fois, est un immense honneur. C’est un être humain très humble et amusant et c’était un environnement très confortable sur les plateaux.

Jusqu’à présent, deux chansons du film mettant en vedette Disha Patani et Salman Khan ont été publiées, en plus de Dil De Diya qui est photographiée sur Jacqueline Fernandez et Salman.

Et dans les deux numéros de danse à indice d’octane élevé qui regorgent du style de danse signature de Salman Khan, Disha a réussi à voler la vedette avec ses mouvements de danse impeccables, son corps envieux et son look impeccable. Sans oublier, la chimie torride entre les deux stars a dépassé toutes les attentes avec les titres déjà à succès.

Partageant ce que c’était que de faire correspondre les pas avec Salman Khan, qui a son propre style unique et des marches à crochet prêtes à l’emploi, Disha a déclaré: « C’était une expérience très amusante à chaque fois parce qu’il inventait toujours ces étapes impromptues. . »

« Il comprend son public et ajoute ces éléments comiques et décalés qui deviennent d’énormes créateurs de tendances », a ajouté Disha.

Aux côtés de Salman Khan et Disha Patani, Radhe met également en vedette Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés.

Le film est présenté par Salman Khan films en association avec ZEE Studios, produit par Salma Khan, Sohail Khan et Reel Life Production Pvt. limité. Le film sortira dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers le 13 mai 2021, à l’occasion de l’Aïd. Le film sera disponible sur ZEE5 avec le service de paiement à la carte de ZEE ZEEPlex sur la plate-forme Zee5 OTT et tous les principaux opérateurs DTH.