Salman Khan est un homme au cœur d’or ; Suniel Shetty dit que personne ne connaît la superstar comme lui

Une superstar bénéficie d’une énorme quantité d’amour de la part des fans, et quand il s’agit d’une superstar comme Salman Khan, tout est doublé. Il est très évident qu’il est une superstar au cœur d’or et qu’il a reçu le titre de BHAI par ses fans. Qu’il s’agisse de défendre les personnes dans le besoin ou d’aider les enfants défavorisés, le cœur de cette superstar bat pour tous. Mais nous ne l’avons jamais vu en parler; cependant, l’industrie a été. Suniel Shetty est l’une des rares personnes de l’industrie à connaître de très près Salman Khan et à partager un bon lien avec lui.

Regardez la vieille vidéo de Salman Khan rappelant la fois où Suniel Shetty lui a donné une chemise chère parce qu’il n’avait pas d’argent pour l’acheter.

Étant si proche de Salman, Suniel Shetty ne manque jamais une occasion de dire au monde à quel point il est humble et de le couvrir de louanges. Il croit en effet fermement en disant : « J’ai toujours dit que je ne pense pas que quiconque connaisse Salman comme moi. » Pas seulement une ou deux fois, mais il y a eu plusieurs occasions où Suniel Shetty a ajouté ses mots d’éloge pour Salman Khan et sa gentillesse. Une fois, il a dit : ‘Voyez aujourd’hui aussi, Salman est dans la position qu’il est parce que son cœur est comme ça.’ Puis, dans une autre interview, il a ajouté : « Ceux qui connaissent Salman, je dis toujours qu’il faut connaître Salman Khan. » Eh bien, Shetty appelle en effet Salman « un homme avec un cœur d’or absolu. Vous demandez n’importe quoi, et il le sortira et vous le donnera. »

Eh bien, l’histoire de Salman Khan faisant tester sa moelle osseuse pour un enfant souffrant d’une déficience de la moelle osseuse en dit long sur la taille du cœur de Salman Khan. À une autre occasion, Suniel Shetty a déclaré : « Je me souviens encore de quelqu’un qui l’appelait encore et encore ; il est allé et j’ai demandé où il allait, mais il ne m’a rien dit. Il a dit que j’avais du travail et que je serai de retour quand J’ai appris à le connaître plus tard. Il était allé tester sa moelle osseuse pour un enfant qui souffrait d’un cancer de la moelle osseuse, et c’est le test le plus douloureux à ma connaissance. Il ne m’a même pas dit. Il est parti, a été testé, est revenu et a rejoint aussi. Tout ce qu’il a donné pour les gens, je ne parle pas du tout de choses matérielles.

Avec sa fondation caritative « Being Human », Salman prête main forte à ceux qui en ont besoin. La fondation soutient divers projets et mène des activités caritatives en collaboration avec d’autres ONG.