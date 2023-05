Salman Khan est prêt à devenir un homme d’affaires ; construire un hôtel de 19 étages face à la mer à Mumbai [Read deets]

Salman Khan est sur le point de devenir une entreprise, et il y a des rapports selon lesquels l’acteur a investi énormément dans la construction d’un hôtel de luxe de 19 étages avec sa famille. La superstar aurait impliqué ses frères Sohail Khan et Arbaaz Khan et même sa sœur Arpita dans cette affaire. Le buzz est que les Khans construisent cet hôtel dans un emplacement privilégié à Bandra, sur Carter Road, et chaque étage fait face à la mer. Selon les rapports de TOI, le plan de construction a été approuvé par le BMC et montre qu’il s’agira d’un hôtel de 19 étages.

L’idée de construire cet hôtel luxueux a été soumise il y a un an au nom de la mère de Salman Khan, Salma Khan, qu’il adore. Elle est propriétaire du bien. Le rapport ajoute que la propriété comprendra des sous-sols à trois niveaux. Les premier et deuxième étages auront des cafés et des restaurants, et le troisième étage aura un gymnase et une piscine. Alors que le quatrième étage sera utilisé comme étage de service, les rapports indiquent que les cinquième et sixième étages seront le centre des congrès. Et du 7e au 19e étage, il y aura des chambres d’hôtel à l’usage des clients. En effet, c’est un run de rêve, et les fans seront ravis de visiter l’hôtel de la superstar.

Salman Khan sera la première superstar de Bollywood à avoir son propre hôtel, et impliquer toute sa famille dans l’entreprise ne fait que prouver une fois de plus qu’il est un père de famille dans l’âme. Salman Khan aurait investi une somme énorme, et il ne veut pas la divulguer ou entrer sous les projecteurs à peu près la même chose. Salman Khan est un homme simple dans l’âme, et il le fait pour l’avenir de sa famille car il veut la sécurité de tous. Personnellement, il ne nécessite pas beaucoup d’entretien et peut mener une vie dans un simple t-shirt et un jean et vivre toujours dans un appartement d’une chambre. Sur le plan professionnel, il est prêt pour Tiger 3 avec Katrina Kaif.