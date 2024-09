Salman Khan essaie une montre sertie de diamants d’une valeur de Rs 167 CRORE ; il ne peut détacher ses yeux de cette superbe pièce – REGARDEZ

La superstar de Bollywood Salman Khan a goûté au luxe en essayant une montre valant des millions.Une vidéo devenue virale en ligne montre l’acteur essayant une montre sertie de diamants d’une valeur de 20 millions de dollars, soit environ 167 millions de roupies. Le clip a été publié en ligne par un bijoutier de renom Jacob Araboqui a exprimé son admiration pour Salman.Arabo, le fondateur d’une marque de montres et de bijoux de luxe, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager un clip de lui-même plaçant la montre extravagante sur le poignet de Salman. Dans le message, il a écrit : « Je n’ai jamais laissé personne essayer ma montre. Milliardairemais pour @beingsalmankhan j’ai fait une exception.La montre en question fait partie de la collection exclusive « Billionaire », connue pour son opulence et son prix record.

La montre, telle que décrite sur son site officiel, est ornée de plus de 600 diamants taille émeraude et affiche une brillance de plus de 120 carats. Le garde-temps est fabriqué en nombre limité, seuls quelques exemplaires de ce modèle ayant été fabriqués.

Le site Web décrit la montre comme celle qui a « battu tous les records », grâce à son design unique et à son nombre de diamants, plaçant la barre incroyablement haut pour les collectionneurs de montres de luxe.

Dans la vidéo, on voit Salman admirer les détails complexes de la montre, incapable de quitter des yeux cette pièce éblouissante. Il a même fièrement posé avec la montre pour des photos. La vidéo semble avoir été tournée lors du récent mariage d’Anant Ambani et Radhika Merchant, où l’horloger était l’un des nombreux invités aux célébrations. Cependant, on ne sait toujours pas si Salman est désormais le propriétaire de cette pièce éblouissante ou s’il l’a simplement essayée. S’il possède la pièce, il fait alors partie des rares stars comme Christiano RonaldoJay Z, David Beckhamet d’autres qui possèdent des montres de la marque.