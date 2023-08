Salman Khan enfile un pantalon rose avec une chemise grise à la fête d’anniversaire d’Arbaaz Khan, les internautes l’appellent « barbie bhai »

Salman Khan se présente dans une chemise grise et un pantalon rose à la fête d’anniversaire d’Arbaaz Khan.

Vendredi, Arbaaz Khan a célébré son 56e anniversaire et son frère Salman Khan a été vu en train d’assister à sa fête d’anniversaire. Cependant, ce qui a attiré l’attention des internautes, c’est la tenue « inspirée de Barbie » de Salman.

Vendredi, Viral Bhayani a partagé une vidéo de Salman Khan arrivant à la fête d’anniversaire d’Arbaaz Khan en tenue décontractée. L’acteur a été vu portant un t-shirt noir avec une chemise grise et un pantalon rose. L’acteur a complété son look avec une paire de chaussures noires et en plus du bracelet turquoise, il a également été vu portant une montre en argent turquoise. L’acteur a assisté à la fête avec l’un de ses amis.





Les internautes ont réagi à la tenue de Salman Khan et l’ont appelé « barbie bhai ». L’un des commentaires disait: « bhai fait la promotion de Barbie et Oppenheimer seuls ». Un autre a écrit: « Bhai a aussi la fièvre de Barbie. » Un autre fan a commenté: « Qu’est-ce que c’est avec le pantalon rose. » Un autre a écrit : « Je le savais ! Tiger est en fait Ken de Barbie Bollywood. Un autre commentaire disait: « Bhai Barbie bane hai aaj. » Un autre a écrit « Barbie bhai ».

Récemment, Salman Khan a fait la une des journaux lorsqu’il a partagé une adorable photo inédite avec sa sœur Arpita Khan pour lui souhaiter son anniversaire. Sur la photo, l’acteur a été vu en train de poser avec bébé Arpita. Partageant la photo, l’acteur a écrit : « Joyeux anniversaire Arpita ».

Pendant ce temps, Salman Khan a été vu pour la dernière fois dans le film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan qui n’a pas réussi à impressionner le public. Cependant, l’acteur sera désormais vu dans le film très attendu de l’année, Tiger 3. L’acteur partagera l’écran avec Katrina Kaif et Emraan Hashmi dans le film dirigé par Maneesh Sharma. Le film devrait sortir dans les salles ce Diwali. Shah Rukh Khan a également une apparition pleine d’action dans le film et après que Pathaan, Salman et SRK seront vus ensemble en train de faire de l’action à indice d’octane élevé dans le film.

