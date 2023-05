Salman Khan embrasse Vicky Kaushal après la controverse de l’IIFA | Prix ​​​​IIFA 2023

Tout va bien entre les acteurs Salman Khan et Vicky Kaushal, qui sont actuellement à Abu Dhabi pour l’IIFA 2023. Jeudi, une vidéo a pris d’assaut Internet dans laquelle la sécurité de Salman peut être vue écartant Vicky alors qu’il se heurte à Bhaijaan lors de l’événement. La vidéo n’a pas été bien accueillie par les fans de Vicky sur Internet et ils se sont sentis scandalisés par la façon dont l’acteur a été traité par les gardes du corps et les fans de Salman. Cependant, vendredi soir, Salman a surpris tout le monde sur le tapis vert de l’IIFA Rocks en faisant un large câlin à Vicky. Découvrez comment le duo s’est salué sur le tapis rouge.