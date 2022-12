Salman Khan embrasse le front de l’ex-petite amie Sangeeta Bijlani, les internautes l’appellent “single rehne ke fayde waah”

Le propre Bhaijaan Salman Khan de Bollywood a eu 57 ans et il a célébré son anniversaire avec ses proches. Hier soir, la maison de Salman à Mumbai a été décorée et une somptueuse fête d’anniversaire a été organisée pour marquer l’anniversaire de Tiger 3 étoiles.

Shah Rukh Khan, Kartik Aaryan, Siddhant Chaturvedi, Tabu et bien d’autres ont assisté à la fête d’anniversaire de Salman. Cependant, le principal centre d’attraction était SRK et l’ex-petite amie du garçon d’anniversaire, Sangeeta Bijlani. Salman a eu la gentillesse d’appeler l’actrice d’antan Sangeeta à sa fête.

Pour les non-initiés, Salman et Sangeeta étaient en couple à la fin des années 80. Cependant, même après leur rupture, Salman et Bijlani étaient en contact. Actuellement, Sangeeta est l’un des amis les plus proches de Khan. Hier soir, Sangeeta a assisté à la fête, Salman s’est assuré d’être un hôte adorable pour son ex. Salman a été capturé en la déposant après la fête et en l’embrassant sur le front avant de partir.

Voici la vidéo







Dès que la vidéo a été diffusée, les internautes ont commencé à s’en donner à cœur joie. Un utilisateur a écrit : “Célibataire rehne ke fayde waah.” Un autre internaute a écrit : « Purana pyaar ». L’un des utilisateurs a écrit : “Bhai ka alag hi Jalwa ha.” Un internaute a écrit : “Kisi zamane me Salman Khan ki ye girlfriend hua karti thi,,ab best friend hai.. Lol.” Un autre internaute a écrit : « Aadmiyo ko apni ex se bada prem hota hai.. » Un utilisateur a écrit : « J’adore sa loyauté et son respect pour tous ceux qui ont traversé sa vie. J’ai besoin d’apprendre de lui pour pardonner et garder l’humanité en vie.

Pour les non-initiés, Salman et Sangeeta étaient en couple depuis l’époque où ils étaient mannequins. Salman et Sangeeta ont commencé à se fréquenter pendant leurs jours de mannequinat en 1986. Selon un rapport de Koimoi, même les mariages étaient sur les cartes, mais le couple s’est séparé et l’actrice a épousé l’ancien skipper Mohammed Azharuddin en 1996. Le couple a mis fin à leur mariage en 2010. Côté travail, Salman amènera bientôt son Tiger 3 et Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan.