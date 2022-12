Salman Khan écrit une note pour Akshay Kumar après avoir vu un clip émouvant ; l’acteur de Bade Miyan Chote Miyan répond

Salman Khan est ami avec beaucoup de gens dans l’industrie et l’un d’eux est Akshay Kumar. Et la bromance vient d’arriver sur les réseaux sociaux alors que le Tigre 3 l’acteur a écrit une note émotionnelle pour Akki après avoir vu un clip émotionnel du Bade Miyan Chote Miyan acteur de cinéma. Salman Khan et Akshay Kumar ont joué ensemble dans de nombreux films et ont également fait des apparitions spéciales dans les films de chacun et ils partagent un lien très affectueux. En voyant la note de Salman, Akshay a été touché et l’a remercié. Leur douce conversation devient virale.

Salman Khan partage la vidéo émouvante d’Akshay Kumar

Tard hier soir, Salman Khan est tombé sur un clip vidéo d’Akshay Kumar. Le clip montre Akshay qui a les larmes aux yeux en écoutant sa sœur, le message vocal d’Alka pour lui. La sœur de l’acteur d’OMG 2 remercie et félicite Akshay d’être un système de soutien solide pour la famille et de s’occuper de tout le monde après le décès de leur père. On voit Akshay devenir émotif et pleurer à tout rompre. Le clip semble être ancien lorsque l’acteur faisait la promotion de Raksha Bandhan.

Regardez la vidéo que Salman a partagée sur Akshay ici :

Parlant du message de Salman Khan, l’acteur de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a estimé qu’il devait partager le clip avec tout le monde. Il a souhaité bonne chance à Akshay et a également prié pour sa famille. Découvrez l’histoire ici:

Akshay Kumar remercie Salman pour ses aimables paroles

Le geste de Salman Khan est instantanément devenu viral en ligne. Il a été tendance dans Entertainment News partout. Akshay Kumar a partagé l’histoire et a remercié Salman pour ses aimables paroles. Il a été vraiment touché par le message de Salman et a également été soutenu. Découvrez l’histoire d’Akki ici :

Sur le front du travail, Salman Khan Tiger 3, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan et Tiger 3 à venir. Akshay Kumar, quant à lui, fait ses débuts au cinéma en marathi dans lequel il joue Chhatrapati Shivaji Maharaj, OMG 2, Capsule Gill et plus encore.