Salman Khan écrit une note de film émouvante pour sa nièce Alizeh Agnihotri, première annonce à suivre bientôt ?

C’est un fait connu que Salman Khan raffole de sa famille. Il a partagé une photo avec sa nièce Alizeh Agnihotri, qui est trop mignonne. On y voit une Alizeh souriante dans les bras de sa mamu. Elle est l’aînée d’Alvira et Atul Agnihotri. Nous avons vu Alizeh Agnihotri dans certaines fonctions de Bollywood. Qu’il s’agisse d’ensembles ethniques indiens ou occidentaux, elle ressemble à une diva. Il y a eu de nombreux rapports sur la façon dont Alizeh Agnihotri est prête à entrer dans le monde du cinéma. On se demande si une annonce suivra prochainement pour la demoiselle.

Jetez un œil au message de Salman Khan pour Alizeh Agnihotri

Les postes les plus mignons de Salman Khan sont avec le gang baccha du khandaan, que ce soit Ayat, Ahil ou Alizeh. La jeune femme est devenue assez époustouflante. Elle était également présente à la réception de mariage de Karan Deol et Drisha Acharya. La débutante a réalisé son premier film avec Soumendra Padhi, le créateur de Jamtara et du film primé au niveau national Budhia Singh : Born To Run. Son père Atul Agnihotri a déclaré qu’elle avait vu les hauts et les bas du secteur cinématographique et qu’elle était mentalement préparée. Il semble qu’elle ait été envisagée pour Dono d’Avinash Barjatya, mais les choses n’ont pas fonctionné.

Les célébrités répandent leur amour sur Alizeh Agnihotri

Les fans de Salman Khan et des célébrités comme Abdu Rozik, Priyanka Chahar Choudhary, Falaq Naaz et d’autres ont envoyé leur amour au duo. D’autres fans ont commencé à lui demander des mises à jour sur Tiger 3. Salman Khan sera de retour le 10 novembre avec le film Maneesh Sharma. Katrina Kaif et Emraan Hashmi jouent également un rôle important. Les fans seront ravis de revoir le duo de Pathaan et Tiger alors que le premier fait une super apparition en jailbreak.