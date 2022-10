Salman Khan éclate la “fausse” histoire d’amour de Gautam Vig, Soundarya Sharma

Le Shanivaar Ka Vaar de Bigg Boss 16 est devenu un cauchemar pour Gautam Singh Vig, car sa décision l’a opposé à toute la maison. Au cours de l’épisode, Salman lui a dit que “personne dans la maison n’est son ami”. Au début de l’épisode, Khan lui a donné le choix d’accepter la capitainerie sur le point de renoncer à la nourriture des colocataires.

Vig était frustré par sa performance lamentable dans la maison. Il voulait se protéger des nominations de la semaine prochaine, ainsi, Gautam a accepté l’offre et est devenu le capitaine de la maison.

Peu de temps après la décision de Gautam, Sajid, Archana, Abdu, Nimrit, Shalin et Tina ont perdu leur sang-froid et ils ont commencé à l’éduquer sur son manque de jugement. Sajid a averti Vig de rester loin de lui, car il l’assommerait. Gautam s’est rendu compte qu’il avait fait une erreur en sacrifiant la nourriture de ses colocataires à l’immunité. Il a décidé de renoncer à son poste de capitaine et a même demandé à BB et Salman d’accepter sa démission. Cependant, tous deux la rejettent et lui ont demandé de s’en tenir à ses décisions.

Plus tard, Salman a montré son soutien à Gautam et lui a conseillé de rester confiant dans son gameplay. Cependant, toute la maison a continué à se moquer de la décision de Gautam et l’a traité d’égoïste. Voici la tournure principale de l’épisode, Salman a demandé à Soundarya de renoncer à la nourriture hebdomadaire pour Gautam. Sharma a tâtonné un peu et a déclaré qu’elle ne sacrifierait pas la nourriture de 14 personnes pour une personne en particulier.

Khan est immédiatement allé voir Gautam et lui a posé la même question, “abandonneriez-vous la nourriture hebdomadaire pour Soundarya”, et ce dernier a accepté. Salman lui a immédiatement fait face à la réalité, disant que personne n’est prêt à abandonner de la nourriture pour lui, alors pourquoi est-il si préoccupé par eux ? Salman a même posé des questions sur l’authenticité de leur soi-disant “vraie” relation. L’hôte a en outre demandé “qu’est-ce qui est réel dans votre relation?” Il a poursuivi en déclarant que Soundarya n’avait aucun sentiment réel pour lui. Leur histoire d’amour n’est pas réelle.