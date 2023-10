Salman Khan donne Jaadu ki Jhappi à Aamir Khan et Junaid Khan lors de la projection de Dono [Watch Video]

Oh! comme nous aimons les retrouvailles de Bollywood ! Nous parlons de Salman Khan et Aamir Khan qui se sont retrouvés au Dono projection de film. Rajveer Deol, le fils de Sunny Deol, fait ses débuts à Bollywood et une projection spéciale pour les célébrités a lieu dans la ville. Salman est très proche des Déols et Aamir s’est désormais rapproché. Après le Gadar 2 fête du succès, Salman et Aamir ont une fois de plus montré leur soutien à la famille Deol en assistant à la Projection du film Dono. Salman a rencontré Aamir Khan et son fils Junaid Khan sur le tapis rouge. Et Salman a donné un jhappi à Aamir et Junaid tous deux. C’était tellement réconfortant à voir. Aamir et Salman ont discuté un peu avant de poser pour les paparazzi.

Salman Khan a également fait la promotion du prochain film de Rajveer sur les réseaux sociaux. Il est comme le fils des Deol et il n’est donc pas surprenant que Salman soit l’un des premiers à assister à la première spéciale du film. Aamir Khan s’est récemment associé à Sunny pour un film. Ce sera un réalisateur de Rajkumar Santoshi appelé Lâhore, 1947. Maintenant, nous attendons juste que Shah Rukh Khan fasse son apparition. Et puis ce sera comme Fête du succès de Gadar 2.